Ekrem İmamoğlu’na Tutuklama Talebi! Ekrem İmamoğlu Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Ekrem İmamoğlu’na Tutuklama Talebi! Ekrem İmamoğlu Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 gün Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyedeki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması:
Savcılığın sevk yazısı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın