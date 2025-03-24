İmamoğlu İçin Sandık Başına Giden İsimlerden Oldu: Feyyaz Yiğit Oy Kullanırken Görüntülendi

Dün gerçekleşen ön seçim için birçok vatandaş sandık başındaydı. Oylarını Ekrem İmamoğlu’na vererek yaşanan süreçte desteklerini gösterdiler. Oy kullanmaya giden ünlü isimler de paylaşım yaptı. Gibi dizisiyle hayatımızda yer edinen Feyyaz Yiğit de sandık başında olanlardandı. O anlarıyla canlı yayına yansıdı.