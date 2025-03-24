İmamoğlu İçin Sandık Başına Giden İsimlerden Oldu: Feyyaz Yiğit Oy Kullanırken Görüntülendi
İmamoğlu İçin Sandık Başına Giden İsimlerden Oldu: Feyyaz Yiğit Oy Kullanırken Görüntülendi
Dün gerçekleşen ön seçim için birçok vatandaş sandık başındaydı. Oylarını Ekrem İmamoğlu’na vererek yaşanan süreçte desteklerini gösterdiler. Oy kullanmaya giden ünlü isimler de paylaşım yaptı. Gibi dizisiyle hayatımızda yer edinen Feyyaz Yiğit de sandık başında olanlardandı. O anlarıyla canlı yayına yansıdı.
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Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutukluluğuna karar verilmesiyle tepkiler gecikmedi.
Yaklaşık 15 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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