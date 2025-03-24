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İmamoğlu İçin Sandık Başına Giden İsimlerden Oldu: Feyyaz Yiğit Oy Kullanırken Görüntülendi

İmamoğlu İçin Sandık Başına Giden İsimlerden Oldu: Feyyaz Yiğit Oy Kullanırken Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 09:47

Dün gerçekleşen ön seçim için birçok vatandaş sandık başındaydı. Oylarını Ekrem İmamoğlu’na vererek yaşanan süreçte desteklerini gösterdiler. Oy kullanmaya giden ünlü isimler de paylaşım yaptı. Gibi dizisiyle hayatımızda yer edinen Feyyaz Yiğit de sandık başında olanlardandı. O anlarıyla canlı yayına yansıdı.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutukluluğuna karar verilmesiyle tepkiler gecikmedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutukluluğuna karar verilmesiyle tepkiler gecikmedi.

Sandık çağrısının ardından vatandaşlar en yakın oy kullanabilecekleri noktalarda buluşarak desteklerini gösterdi. İlgili lokasyonlardan paylaşılan görüntüler de yoğun bir kalabalık olduğu görülüyordu.

Yaklaşık 15 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı.

Yaklaşık 15 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı.

Gibi’nin Yılmaz’ı Feyyaz Yiğit de onlardan biriydi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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