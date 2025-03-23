Hadise’den Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Gençlere Uygulanan Sert Müdahaleye Tepki

Hadise, X ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eylemlerde gençlere uygulanan sert müdahaleye tepki gösterdi. Adalet ve özgürlük vurgusu yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

'Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir.

Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde…'