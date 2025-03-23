Hadise’den Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Gençlere Uygulanan Sert Müdahaleye Tepki
Hadise’den Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Gençlere Uygulanan Sert Müdahaleye Tepki
Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı X ve Instagram’dan gündeme dair bir açıklama paylaştı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere dair ifadeler kullanan Hadise, gençlere yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta protesto ediliyor.
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Hadise'den 'adalet' ve 'özgürlük' vurgulu paylaşım.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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