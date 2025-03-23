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Hadise’den Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Gençlere Uygulanan Sert Müdahaleye Tepki

Hadise’den Ekrem İmamoğlu Eylemlerinde Gençlere Uygulanan Sert Müdahaleye Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 02:18

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı X ve Instagram’dan gündeme dair bir açıklama paylaştı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere dair ifadeler kullanan Hadise, gençlere yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta protesto ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta protesto ediliyor.

7’den 77’ye herkes İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair tepkilerini göstermek için 23 Mart Pazar günü CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için sandıklara akın etti. 14 milyon 850 bin oy kullanılırken vatandaşlar bulundukları kentlerin sokaklarında, meydanlarında tutuklama kararını protesto etmek için bir araya geliyor. Polis, eylemlere katılanlara müdahalesini giderek artırırken biber gazı ve plastik mermi kullandı. Ülkenin dört bir yanında şiddete dair görüntüler sosyal medyaya düşerken yaşanılanlara tepki büyük.

Hadise'den 'adalet' ve 'özgürlük' vurgulu paylaşım.

Hadise'den 'adalet' ve 'özgürlük' vurgulu paylaşım.
twitter.com

Hadise, X ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eylemlerde gençlere uygulanan sert müdahaleye tepki gösterdi. Adalet ve özgürlük vurgusu yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı: 

'Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir.

Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde…'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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