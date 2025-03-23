onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesine Tepki Gösterdi, "Dostumun Yanındayım" Dedi!

Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesine Tepki Gösterdi, "Dostumun Yanındayım" Dedi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 21:11

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü, hakkında açılan 'terör' soruşturmasından serbest bırakılırken, 'yolsuzluk' soruşturulması kapsamında tutuklanarak eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

Tutuklanma kararının ardından ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla İmamoğlu'na destek oldular. İBB Başkanı ile olan yakın arkadaşıyla tanıdığımız Volkan Konak da, dostunun yanında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta "yolsuzluk" suçlaması kapsamında cezaevine gönderildi.

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta "yolsuzluk" suçlaması kapsamında cezaevine gönderildi.

Ülkemizin çeşitli bölge ve illerinden İmamoğlu'na destek için yürüyüşler yapılmaya devam ederken, ünlü isimler gerek paylaşımlarıyla gerekse de yürüyüşlerde aktif bir şekilde bulunarak İmamoğlu'na destek verdi, alınan kararı protesto etti.

Ülke genelinde yürüyüşler devam ederken, İstanbul'a giriş ve İstanbul'dan çıkışlara valilik kararıyla kısıtlama getirildi.

Volkan Konak ile Ekrem İmamoğlu'nun ise 20 seneyi aşkın bir dostlukları var.

Volkan Konak ile Ekrem İmamoğlu'nun ise 20 seneyi aşkın bir dostlukları var.

Şarkıcı Volkan Konak bir röportajında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için '20 yıllık arkadaşımdır, kıymetlimdir' demişti. Konak, 'Ekrem İmamoğlu kardeşimle çok şey paylaştık, paylaşıyoruz' ifadelerini de aynı röportajda kullanmıştı.

Volkan Konak, yakın dostu Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyasında yaptığı paylaşımla destek verdi. "Her zaman yanında olacağım" dedi.

Volkan Konak, yakın dostu Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyasında yaptığı paylaşımla destek verdi. "Her zaman yanında olacağım" dedi.

'Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum,

futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?

Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için.

Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi.

Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın.

Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın