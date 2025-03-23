Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesine Tepki Gösterdi, "Dostumun Yanındayım" Dedi!
Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'nun Cezaevine Gönderilmesine Tepki Gösterdi, "Dostumun Yanındayım" Dedi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü, hakkında açılan 'terör' soruşturmasından serbest bırakılırken, 'yolsuzluk' soruşturulması kapsamında tutuklanarak eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
Tutuklanma kararının ardından ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla İmamoğlu'na destek oldular. İBB Başkanı ile olan yakın arkadaşıyla tanıdığımız Volkan Konak da, dostunun yanında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
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19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta "yolsuzluk" suçlaması kapsamında cezaevine gönderildi.
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Volkan Konak ile Ekrem İmamoğlu'nun ise 20 seneyi aşkın bir dostlukları var.
Volkan Konak, yakın dostu Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyasında yaptığı paylaşımla destek verdi. "Her zaman yanında olacağım" dedi.
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