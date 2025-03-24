Destek Sandığına Gidip Oyunu Kullandığını Belirten Kalben, Sosyal Medyasında da Tepkisini Ortaya Koydu!
Destek Sandığına Gidip Oyunu Kullandığını Belirten Kalben, Sosyal Medyasında da Tepkisini Ortaya Koydu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilmişti. İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına gelen kararın ardından yurt genelinde hali hazırda devam eden protestolar arttı, aynı ölçüde ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı.
Kalben de İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, demokrasi kavramını ön plana çıkarttığı iki tane yazılı görsel paylaştı, duygularını ifade etti.
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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü alınan kararla tutuklu yargılanmasına karar verildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimlerden de bu duruma tepkiler geldi. Kalben de güncel durum hakkında tepkisini ortaya koyan ünlülerden biri oldu.
Kalben'in paylaşımları bu şekildeydi👇
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