Destek Sandığına Gidip Oyunu Kullandığını Belirten Kalben, Sosyal Medyasında da Tepkisini Ortaya Koydu!

'Ülkemde her şey ters gidiyor, sen arkamda oturmuş patlamış mısır yiyorsun. Öyle beyazsın ki belli Kuzey Avrupalısın. Sabahın körü, neşeye bak, diyorum. Yer değiştiriyorum. Bir film izler gibi izliyorsunuz sevgilinle. Boğaz'ı.Endişeyle baktığım kulelere, köprülere gülümseyerek bakıyorsunuz. Canım daha da sıkılıyor. Belirsizlik, kanunsuzluk, tat kaçırmak. Her şey iç içe geçiyor.

'Herkesin güvende hissettiği,

cömert ve cesur gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği,

ekonomisi güçlü,

kültürü ve gelenekleri değerli,

günleri huzurlu,

insanları kanunlar karşısında eşit,

suç oranı düşük, suçluyu cezalandıran,

tüm yaşamlara saygılı,

doğasından hayvanına özenli ve sahiplenici,

felaketlerde birleştirici ve koruyucu

bir memleket düşü için

hiçbirimizin yaralanmasına, parçalanmasına gerek kalmaksızın

bir gün aysın artık.'