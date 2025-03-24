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Destek Sandığına Gidip Oyunu Kullandığını Belirten Kalben, Sosyal Medyasında da Tepkisini Ortaya Koydu!

Destek Sandığına Gidip Oyunu Kullandığını Belirten Kalben, Sosyal Medyasında da Tepkisini Ortaya Koydu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 09:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilmişti. İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına gelen kararın ardından yurt genelinde hali hazırda devam eden protestolar arttı, aynı ölçüde ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı. 

Kalben de İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, demokrasi kavramını ön plana çıkarttığı iki tane yazılı görsel paylaştı, duygularını ifade etti.

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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü alınan kararla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü alınan kararla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı, 'terör' soruşturmasında ise serbest bırakıldı. Eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Aynı gün (23 Mart) CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenledi. Parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabildiği destek sandıkları oluşturuldu. İmamoğlu'nun tek aday olarak gösterildiği seçimde İmamoğlu, 14 milyon 850 bin oy aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimlerden de bu duruma tepkiler geldi. Kalben de güncel durum hakkında tepkisini ortaya koyan ünlülerden biri oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimlerden de bu duruma tepkiler geldi. Kalben de güncel durum hakkında tepkisini ortaya koyan ünlülerden biri oldu.

Şarkılarıyla binlerce kişinin kalbine dokunan şarkıcı, gündemi yakından takip etmesiyle tanınıyor. Sosyal medya üzerinden tepkisini belirten şarkıcı, aynı zamanda destek sandıklarında da oyunu kullandığını ifade etmişti.

Kalben'in paylaşımları bu şekildeydi👇

Kalben'in paylaşımları bu şekildeydi👇

'Ülkemde her şey ters gidiyor, sen arkamda oturmuş patlamış mısır yiyorsun. Öyle beyazsın ki belli Kuzey Avrupalısın. Sabahın körü, neşeye bak, diyorum. Yer değiştiriyorum. Bir film izler gibi izliyorsunuz sevgilinle. Boğaz'ı.Endişeyle baktığım kulelere, köprülere gülümseyerek bakıyorsunuz. Canım daha da sıkılıyor. Belirsizlik, kanunsuzluk, tat kaçırmak. Her şey iç içe geçiyor.

'Herkesin güvende hissettiği,

cömert ve cesur gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği,

ekonomisi güçlü,

kültürü ve gelenekleri değerli,

günleri huzurlu,

insanları kanunlar karşısında eşit,

suç oranı düşük, suçluyu cezalandıran,

tüm yaşamlara saygılı,

doğasından hayvanına özenli ve sahiplenici,

felaketlerde birleştirici ve koruyucu

bir memleket düşü için

hiçbirimizin yaralanmasına, parçalanmasına gerek kalmaksızın

bir gün aysın artık.'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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