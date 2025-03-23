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23 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

23 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 00:06

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Sonunda Evlilik Teklifi Geldi!

Sonunda Evlilik Teklifi Geldi!

İki yılı aşkın süredir Sera Vrij ile aşk yaşayan ünlü futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, biricik sevgilisinin önünde diz çökerek ona evlilik teklifi etti.

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Filiz Akın'ın Sessiz Sedasız Gerçekleşen Cenaze Töreni Hakkında Konuştu!

Filiz Akın'ın Sessiz Sedasız Gerçekleşen Cenaze Töreni Hakkında Konuştu!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Filiz Akın'ın hayata gözlerini yummasının ardından, aile arasında ve az kişiyle defnedildiği öğrenilmişti. 

Bunun üzerine Sevim Emre, 'En güzelini yapmışlar' diyerek alınan karara destek çıktı.

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Bilal Hancı'nın Eski Eşinden Tepkisiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki!

Bilal Hancı'nın Eski Eşinden Tepkisiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki!

Esin Çepni, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından bazı sosyal medya ünlülerinin sessizliğine sert tepki gösterdi. Çepni’nin, “Paraları kesilmesin diye çaktırmıyorlar” ifadeleri kullanması dikkat çekti.

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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkisiz Kalamayan Ünlüler...

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkisiz Kalamayan Ünlüler...

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü 'yolsuzluk' gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden verdikleri tepkiler çığ misali büyüdü.

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İki Gündür Protesto Yapan Öğrencilerin Arasındaymış!

İki Gündür Protesto Yapan Öğrencilerin Arasındaymış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başta Saraçhane meydanı olmak üzere ülkenin birçok yerinde yapılan protesto yürüyüşleri ivme kazanmıştı.

 İki gündür bu protestolara katılıp kulak kabarttığını söyleyen Oğuzhan Uğur, deneyimlerini anlattı.

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Milyonlar Gibi Ünlüler de Sandıklara Akın Etti!

Milyonlar Gibi Ünlüler de Sandıklara Akın Etti!

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasına rağmen CHP ön seçimini iptal etmedi. Bugün yurt genelindeki CHP’li belediyelerde sandıklar kuruldu, seçmenler cumhurbaşkanı aday adayları için oy kullandı.

Ünlü isimlerin de katılımı epey yüksekti. Ünlülerimiz sandık başlarından fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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İlk Günden Beri Yüyüşlerde Yer Alan Didem Soydan, Sosyal Medyadan da Tepkisini Ortaya Koydu!

İlk Günden Beri Yüyüşlerde Yer Alan Didem Soydan, Sosyal Medyadan da Tepkisini Ortaya Koydu!

Oğuzhan Uğur'un mesajını sahiplenen Soydan, “Cümlelerine birebir katıldığım için direkt aldım, paylaştım” diyerek Uğur'a ait bir yazı paylaştı. Bir nevi bu mesajla takipçilerine, 'Kızmayın, kulak verin, yargılamayın!' dedi.

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Kızıyla Yaptığı Paylaşımda "Atatürk Sevgisi"ni Vurguladı!

Kızıyla Yaptığı Paylaşımda "Atatürk Sevgisi"ni Vurguladı!

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile evliliklerinden dünyaya gelen minik kızları Mira Milena ile kamera karşısına geçti. Kızına Atatürk sevgisini aşılayan oyuncunun 'İlk ders Atatürk' notu dikkat çekti.

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Berna Laçin Hastanelik Oldu!

Berna Laçin Hastanelik Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun geçirdiği soruşturma süreci ve 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Berna Laçin'in paylaşımı dikkat çekti. 

Süreci en başından beri yakından takip eden Laçin'in bu hastanelik olma sebebi ise yoğun stres altına girmesiymiş.

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Volkan Konak'tan Dosyu İmamoğlu'na Tam Destek Geldi!

Volkan Konak'tan Dosyu İmamoğlu'na Tam Destek Geldi!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nun yanında olacağını belirtti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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