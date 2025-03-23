Bilal Hancı'nın Eski Eşi Esin Çepni'den İmalı Sözler: Sessiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki Gösterdi
Bilal Hancı'nın Eski Eşi Esin Çepni'den İmalı Sözler: Sessiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki Gösterdi
Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından bazı sosyal medya fenomenlerinin sessizliğine sert tepki gösterdi.
Çepni’nin, “Paraları kesilmesin diye çaktırmıyorlar” sözleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu olayın gölgesinde, sosyal medya gündeminde başka bir isim daha öne çıktı: Esin Çepni.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından sessiz kalan influencerlara tepki gösteren Esin Çepni, sosyal medya hesabından oldukça sert ve imalı sözler sarf etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın