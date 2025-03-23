Bilal Hancı'nın Eski Eşi Esin Çepni'den İmalı Sözler: Sessiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki Gösterdi

Herkesin “Kafalar” ekibinden tanıdığı fenomen Bilal Hancı’nın eski eşi olan Esin Çepni, 2021 yazında Trabzon’da yapılan çok konuşulan düğünle evlenmişti. O dönem büyük ilgi gören çift, sonrasında ise çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. Ayrılık, barışma derken, Esin Çepni’nin Bilal Hancı’ya ait ihanet görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilişkileri tamamen kopmuştu. Olayın ardından katıldığı magazin programlarında da Hancı hakkında oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

İlişkilerinde defteri tamamen kapatan Çepni, kısa süreliğine Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Gülgen ile aşk yaşamış, ardından ise Alanyaspor’un genç yıldızlarından Yusuf Özdemir’le anılmaya başlamıştı. Ancak aşk hayatındaki iniş çıkışlar kadar son dönemde yaptığı politik çıkışlar da dikkat çekiyor.