onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bilal Hancı'nın Eski Eşi Esin Çepni'den İmalı Sözler: Sessiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki Gösterdi

Bilal Hancı'nın Eski Eşi Esin Çepni'den İmalı Sözler: Sessiz Kalan Influencer'lara Sert Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 09:14

Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından bazı sosyal medya fenomenlerinin sessizliğine sert tepki gösterdi. 

Çepni’nin, “Paraları kesilmesin diye çaktırmıyorlar” sözleri gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki 4 günlük işlemlerinin ardından, İBB’ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen İmamoğlu’nun savcılıktaki sorgusu tamamlandı. 

Sorgunun ardından İmamoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kararın, kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer isimlerle beraber açıklanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada kararın açıklanmasına yaklaşık iki saat kaldığını söyledi. 

Öte yandan bu süreçte sosyal medya adeta ayağa kalktı. Pek çok ünlü isim Ekrem İmamoğlu için destek mesajları paylaştı. Duman, Ceylan Erten, Hayko Çepkin, Mor ve Ötesi gibi isimlerin yanı sıra Seren Serengil de İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Ayrıca Danla Bilic gibi birçok sosyal medya fenomeni de İmamoğlu’na destek verdi.

Destek paylaşımlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak bu olayın gölgesinde, sosyal medya gündeminde başka bir isim daha öne çıktı: Esin Çepni.

Ancak bu olayın gölgesinde, sosyal medya gündeminde başka bir isim daha öne çıktı: Esin Çepni.

Herkesin “Kafalar” ekibinden tanıdığı fenomen Bilal Hancı’nın eski eşi olan Esin Çepni, 2021 yazında Trabzon’da yapılan çok konuşulan düğünle evlenmişti. O dönem büyük ilgi gören çift, sonrasında ise çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. Ayrılık, barışma derken, Esin Çepni’nin Bilal Hancı’ya ait ihanet görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilişkileri tamamen kopmuştu. Olayın ardından katıldığı magazin programlarında da Hancı hakkında oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

İlişkilerinde defteri tamamen kapatan Çepni, kısa süreliğine Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Gülgen ile aşk yaşamış, ardından ise Alanyaspor’un genç yıldızlarından Yusuf Özdemir’le anılmaya başlamıştı. Ancak aşk hayatındaki iniş çıkışlar kadar son dönemde yaptığı politik çıkışlar da dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından sessiz kalan influencerlara tepki gösteren Esin Çepni, sosyal medya hesabından oldukça sert ve imalı sözler sarf etti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından sessiz kalan influencerlara tepki gösteren Esin Çepni, sosyal medya hesabından oldukça sert ve imalı sözler sarf etti.

İlk paylaşımında 'Muhalefet olmamak için apolitik olmak kaypaklık geliyor.' dedi. Bir sonraki paylaşımında da “Böyle günlerde herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.” diyen Çepni, Influencerların bazı AKP belediyelerinden reklam aldığı için sessiz kaldığını iddia etti.

“Evet, AKP’li sandıklarınız aslında para için öyle görünüyor. Paraları kesilmesin diye çaktırmıyorlar. Doğru duydunuz. İyi ki artık etrafımda değiller” diyen Çepni, “Utanç duyuyorum zamanında böyle iki yüzlülerle oturmak zorunda kaldığım için” sözleriyle tepkisini sertleştirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın