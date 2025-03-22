Cem Adrian’ın İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Sürerken Yazdıkları Gündem Oldu
Cem Adrian’ın İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Sürerken Yazdıkları Gündem Oldu
Son günlerde ülke gündemimiz epey karıştı. Sanatçılar da sosyal medya hesaplarında gündem ile ilgili bazı açıklamalarda bulundular. O isimler arasına ünlü şarkıcı Cem Adrian da katıldı. Ancak Adrian'ın uzun ve edebi paylaşımı tepki çekti. Takipçilerinden yazdıklarını anlamayanlar da oldu. İşte o tweet...
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Yolsuzluk iddiaları, CHP ön seçimi, ülke gündemi epey karışık.
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Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve edebi bir yazıyla gündem oldu.
Paylaşıma kullanıcılardan gelen tepkiler:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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