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Cem Adrian’ın İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Sürerken Yazdıkları Gündem Oldu

Cem Adrian’ın İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Sürerken Yazdıkları Gündem Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 21:41

Son günlerde ülke gündemimiz epey karıştı. Sanatçılar da sosyal medya hesaplarında gündem ile ilgili bazı açıklamalarda bulundular. O isimler arasına ünlü şarkıcı Cem Adrian da katıldı. Ancak Adrian'ın uzun ve edebi paylaşımı tepki çekti. Takipçilerinden yazdıklarını anlamayanlar da oldu. İşte o tweet...

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Yolsuzluk iddiaları, CHP ön seçimi, ülke gündemi epey karışık.

Yolsuzluk iddiaları, CHP ön seçimi, ülke gündemi epey karışık.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu beklenirken sosyal medyada ve sokaklarda herkesin gündemi bu meseleydi. Sanatçılardan da konuyla ilgili paylaşımlar gelirken Cem Adrian'ın paylaşımı dikkat çekti.

Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve edebi bir yazıyla gündem oldu.

Cem Adrian sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve edebi bir yazıyla gündem oldu.

Adrian 'Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.' diyerek söze başladı.

Paylaşımının devamında ise 'Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu.

Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor.

Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor…

Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor.

Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor.

Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize, daha çok umudu hak ediyor.

Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır.

Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın…

Ve lütfen tekrar düşünün:

Hayat bunu mu hak ediyor?' diye yazdı.

İşte ünlü ismin o paylaşımı:

Paylaşıma kullanıcılardan gelen tepkiler:

Paylaşıma kullanıcılardan gelen tepkiler:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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