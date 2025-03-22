Cem Adrian’ın İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Sürerken Yazdıkları Gündem Oldu

Adrian 'Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.' diyerek söze başladı.

Paylaşımının devamında ise 'Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu.

Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor.

Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor…

Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor.

Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor.

Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize, daha çok umudu hak ediyor.

Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır.

Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın…

Ve lütfen tekrar düşünün:

Hayat bunu mu hak ediyor?' diye yazdı.