onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Mesajına Destek Paylaşımı Yaptı!

Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Mesajına Destek Paylaşımı Yaptı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 20:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu savcılıktaki sorgusu öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak halka seslendi. Yarın gerçekleşecek olan CHP ön seçimlerinde sandıklara davet etti. Ünlü fenomen Danla Bilic'ten bu paylaşıma destek mesajı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki sorgusu bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki sorgusu bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleşti. Şimdi ise savcılıktaki sorgusu bekleniyor.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Adliyeye sevkinin ardından sorgu öncesi son kez bir paylaşımla sosyal medya hesabından seslendi. 23 Mart Pazar günü gerçekleştirecek CHP ön seçim öncesinde İmamoğlu, halka seslenerek sandıklara davet etti. 

İmamoğlu, 'Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.' dedi.

Danla Bilic'ten İmamoğlu'na destek geldi.

Danla Bilic'ten İmamoğlu'na destek geldi.

Ünlü fenomen Danla Bilic, X hesabı üzerinden İmamoğlu'nun bu paylaşımını alıntılayarak 'Yarın sandıklardayız.' yazdı. Ayrıca paylaşımında takipçileri için oy kullanabilecekleri en yakın sandığı öğrenebilecekleri adresi de bıraktı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın