Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Mesajına Destek Paylaşımı Yaptı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleşti. Şimdi ise savcılıktaki sorgusu bekleniyor.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Adliyeye sevkinin ardından sorgu öncesi son kez bir paylaşımla sosyal medya hesabından seslendi. 23 Mart Pazar günü gerçekleştirecek CHP ön seçim öncesinde İmamoğlu, halka seslenerek sandıklara davet etti.

İmamoğlu, 'Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.' dedi.