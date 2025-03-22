Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Mesajına Destek Paylaşımı Yaptı!
Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Mesajına Destek Paylaşımı Yaptı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu savcılıktaki sorgusu öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak halka seslendi. Yarın gerçekleşecek olan CHP ön seçimlerinde sandıklara davet etti. Ünlü fenomen Danla Bilic'ten bu paylaşıma destek mesajı geldi.
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Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki sorgusu bekleniyor.
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Danla Bilic'ten İmamoğlu'na destek geldi.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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