Ekrem İmamoğlu'ndan Savcılıktaki Sorgusu Öncesinde Son Açıklama Geldi!

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı ve Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun savcı karşısında vereceği ifade öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. İmamoğlu mesajında halka seslendi. Yarın gerçekleşecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimleri için sandığa davet etti.

İmamoğlu, 'Milletimize çağrımdır;

Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.

Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.

Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler.' diye yazdı.