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Ekrem İmamoğlu'ndan Savcılıktaki Sorgusu Öncesinde Son Açıklama Geldi!

Ekrem İmamoğlu'ndan Savcılıktaki Sorgusu Öncesinde Son Açıklama Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 20:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu’nun X hesabından Çağlayan Adliyesi'ne sevkinin ardından bir paylaşım yapıldı. Savcılıktaki sorgusu öncesi sosyal medyadan halka seslenen İmamoğlu, 'Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan savcılık ifadesi öncesi son açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan savcılık ifadesi öncesi son açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı ve Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. 

İmamoğlu'nun savcı karşısında vereceği ifade öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. İmamoğlu mesajında halka seslendi. Yarın gerçekleşecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimleri için sandığa davet etti. 

İmamoğlu, 'Milletimize çağrımdır;

Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. 

Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.

Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler.' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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