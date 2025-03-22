Ekrem İmamoğlu'ndan Savcılıktaki Sorgusu Öncesinde Son Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Savcılıktaki Sorgusu Öncesinde Son Açıklama Geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu’nun X hesabından Çağlayan Adliyesi'ne sevkinin ardından bir paylaşım yapıldı. Savcılıktaki sorgusu öncesi sosyal medyadan halka seslenen İmamoğlu, 'Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'ndan savcılık ifadesi öncesi son açıklama geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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