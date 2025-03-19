Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı ve Diploma Kararı ile İlgili RTÜK'ten Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı ve Diploma Kararı ile İlgili RTÜK'ten Açıklama Geldi!
Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1902...
Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklaması siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, bu süreçte İmamoğlu’nun eğitim geçmişiyle ilgili iddialar da gündeme geldi. Dün açıklanan kararla İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Ardından bugün sabah saatlerinde İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alındı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Şahin, yayınları titizlikle inceliyoruz diye belirtirken yeni cezaların da yolda olduğunun altını çizdi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem hakkında ilk açıklama geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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