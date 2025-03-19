Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı ve Diploma Kararı ile İlgili RTÜK'ten Açıklama Geldi!

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günden bu yana gündemi meşgul eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili diploma ve gözaltı haberleri hakkında açıklama yaptı.

Şahin, yayıncıları 'Yayınları titizlikle inceliyoruz.' şeklinde uyardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir, diyen Şahin yeni yaptırımların söz konusu olabileceğinin de altını çizdi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi gerektiğini belirten Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesini hatırlattı: ''Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.' Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.'

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesindedir, diye de ekledi.