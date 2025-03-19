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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı ve Diploma Kararı ile İlgili RTÜK'ten Açıklama Geldi!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı ve Diploma Kararı ile İlgili RTÜK'ten Açıklama Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 18:19

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklaması siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, bu süreçte İmamoğlu’nun eğitim geçmişiyle ilgili iddialar da gündeme geldi. Dün açıklanan kararla İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Ardından bugün sabah saatlerinde İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alındı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Şahin, yayınları titizlikle inceliyoruz diye belirtirken yeni cezaların da yolda olduğunun altını çizdi.

Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1902...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem hakkında ilk açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem hakkında ilk açıklama geldi.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günden bu yana gündemi meşgul eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili diploma ve gözaltı haberleri hakkında açıklama yaptı. 

Şahin, yayıncıları 'Yayınları titizlikle inceliyoruz.' şeklinde uyardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir, diyen Şahin yeni yaptırımların söz konusu olabileceğinin de altını çizdi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi gerektiğini belirten Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci  maddesini hatırlattı: ''Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.' Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.'

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesindedir, diye de ekledi.

İşte o paylaşım:

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak, bu süreçte İmamoğlu’nun eğitim geçmişiyle ilgili iddialar da gündeme geldi. 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi’ne geçişinin usulsüz olduğu öne sürüldü. 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusu tartışmaları alevlendirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dün İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin etkisi devam ederken, bugün sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi iddialar bulunuyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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