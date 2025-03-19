Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alındığını Duyurduğu Video Milyonlarca Kez İzlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltına alındığını sabah saat 07.12’de paylaştığı bir videoyla duyurdu. 'Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullanan İmamoğlu’nun o videosu sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoruna doğru koşuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu bir video paylaştı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
İmamoğlu'nun paylaştığı video Instagram'da 33 milyon izlenmeye ulaştı. 44 bin yorum alan video X'te ise 17 milyon görüntülenmeye ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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çok salakça bir hamle. geçmişten hiç ders çıkarmadınız mı ki bu hamleyi yaptınız. dünya tarihinde hiç kimse rakibine böyle bir pr imkanı vermemiştir
çok ta dikimzde? böyle kapını kırar alır devlet kafa tutani. adam ol papazoglu aklını aliriz
Sonunda kim neyi alıcak seçimden sonra görücez siz aklar hangi ülkeye kaçacağınızı düşündünüz mü
keşke ifadeye takım elbise kravatla gideceğine tepkisini koymak için kazak tişört kot ile gitse ya da özensiz herhangi bir kıyafetle