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Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alındığını Duyurduğu Video Milyonlarca Kez İzlendi

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alındığını Duyurduğu Video Milyonlarca Kez İzlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 17:55

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltına alındığını sabah saat 07.12’de paylaştığı bir videoyla duyurdu. 'Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullanan İmamoğlu’nun o videosu sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoruna doğru koşuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurduğu bir video paylaştı.

İmamoğlu, gözaltına alındığını evinden çektiği bir videoyla duyurdu. O video sabah saat 07.12'de Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İBB Başkanı videoda şu ifadelere yer verdi:

'Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.'

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

İmamoğlu'nun paylaştığı video Instagram'da 33 milyon izlenmeye ulaştı. 44 bin yorum alan video X'te ise 17 milyon görüntülenmeye ulaştı.

X’te videonun 10 bin yorum ve 49 bin paylaşım aldığı görülürken beğenenlerin sayısının ise 270 bin olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu videoyu paylaşarak destek mesajları yayımladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ahmetpamukupaagl

çok salakça bir hamle. geçmişten hiç ders çıkarmadınız mı ki bu hamleyi yaptınız. dünya tarihinde hiç kimse rakibine böyle bir pr imkanı vermemiştir

Yigal anor

çok ta dikimzde? böyle kapını kırar alır devlet kafa tutani. adam ol papazoglu aklını aliriz

Asty

Sonunda kim neyi alıcak seçimden sonra görücez siz aklar hangi ülkeye kaçacağınızı düşündünüz mü

Osman Elmallı

keşke ifadeye takım elbise kravatla gideceğine tepkisini koymak için kazak tişört kot ile gitse ya da özensiz herhangi bir kıyafetle