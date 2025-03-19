Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Dair Açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Dair Açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair açıklamalarda bulundu. 'Sokak çağrısı kabul edilemez' diyen Tunç, 'Bu soruşturmada şüphelilerin terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası bulunmaktadır' dedi. Tunç, açıklamasında 'Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar, herkes için bağlayıcıdır ve saygıyla karşılanmalıdır' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair açıklamaları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Darbe gibi ifadeler yanlıştır. Sokak çağrıları kabul edilemez."
"Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın