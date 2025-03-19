Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından El Yazısıyla Yazdığı Mesaj Paylaşıldı
Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından El Yazısıyla Yazdığı Mesaj Paylaşıldı
Diploma iptal kararının ardından bir gün geçmeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi için gözaltı kararı çıkması sadece ülke değil dünyada da gündemde. Sabaha karşı gözaltına alınan İBB Başkanı Emniyet'e götürülmeden önce hazırlanırken bir videolu mesaj paylaşmış. Ardından yeni paylaşım gelmemişti. Hesaptan Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla yaptığı bir mesaj paylaşıldı.
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Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gitmeden önce hazırlanırken çektiği videoyu paylaşmış. Önemli mesajlar. vermişti.
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İBB Başkanı'nın el yazısıyla paylaştığı mesaj şöyle;
Bir paylaşım da eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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