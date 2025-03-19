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Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından El Yazısıyla Yazdığı Mesaj Paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabından El Yazısıyla Yazdığı Mesaj Paylaşıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 13:57

Diploma iptal kararının ardından bir gün geçmeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi için gözaltı kararı çıkması sadece ülke değil dünyada da gündemde. Sabaha karşı gözaltına alınan İBB Başkanı Emniyet'e götürülmeden önce hazırlanırken bir videolu mesaj paylaşmış. Ardından yeni paylaşım gelmemişti. Hesaptan Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla yaptığı bir mesaj paylaşıldı.

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Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gitmeden önce hazırlanırken çektiği videoyu paylaşmış. Önemli mesajlar. vermişti.

Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gitmeden önce hazırlanırken çektiği videoyu paylaşmış. Önemli mesajlar. vermişti.

“Millet iradesine darbe vuruluyor, büyük zorbalıkla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan İmamoğlu'nun hesabından yaklaşık 6 saat sonra bir mesaj daha geldi.

İBB Başkanı'nın el yazısıyla paylaştığı mesaj şöyle;

İBB Başkanı'nın el yazısıyla paylaştığı mesaj şöyle;

YAPILAN YALANLARA, KUMPASLARA, TUZAKLARA, YALANLARA

KUL HAKKI YİYENLERE, HALKIN İRADESİNİ ÇALANLARA

GEREKLİ CEVABI MİLLETİMİZ VERECEKTİR

ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETİME EMANETİM

SAYGILARIMLA

Bir paylaşım da eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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