Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ünlülerin Paylaşımları
Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ünlülerin Paylaşımları
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden gözaltı kararına tepkiler yükseldi. İşte ünlülerin İmamoğlu paylaşımları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler: Duman'ın "Kurtuluş yok tek başına" paylaşımı.👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melike Şahin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemal Can Seven
Alizade
Aslı Kızmaz
Sertab Erener
Didem Soydan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil
Ceylan Ertem
Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu
Seren Serengil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Bakan
Nesrin Cavadzade
Selçuk Yöntem
Aslı İnandık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komedyen Deniz Göktaş
Reynmen
Fenomen Ala Tokel
Fenomen Duygu Özaslan
Fenomen Danla Bilic
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komedyen Kaan Sekban
Mabel Matiz
Gaye Su Akyol
Ezhel
Twitch ve YouTube yayıncısı Paptircem adıyla tanınan Sena Gül
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibil Çetinkaya
Salih Bademci
Neler oldu, hatırlayalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın