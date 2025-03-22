onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ünlülerin Paylaşımları

Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ünlülerin Paylaşımları

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 22:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Duman, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Seren Serengil gibi ünlü isimlerden gözaltı kararına tepkiler yükseldi. İşte ünlülerin İmamoğlu paylaşımları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler: Duman'ın "Kurtuluş yok tek başına" paylaşımı.👇🏻

İşte ünlü isimlerden İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepkiler: Duman'ın "Kurtuluş yok tek başına" paylaşımı.👇🏻
twitter.com

Nazan Öncel

Hayko Cepkin

Redd

Melike Şahin

Melike Şahin
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemal Can Seven

Cemal Can Seven

Alizade

Alizade

Aslı Kızmaz

Aslı Kızmaz

Sertab Erener

Sertab Erener

Didem Soydan

Didem Soydan
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Akil

Pelin Akil

Mor ve Ötesi

Ceylan Ertem

Ceylan Ertem
twitter.com

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu

Seren Serengil

Seren Serengil
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetmen Ezel Akay

Seda Bakan

Seda Bakan

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem

Aslı İnandık

Aslı İnandık
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komedyen Deniz Göktaş

Komedyen Deniz Göktaş

Reynmen

Reynmen
twitter.com

Fenomen Ala Tokel

Fenomen Ala Tokel

Fenomen Duygu Özaslan

Fenomen Duygu Özaslan

Fenomen Danla Bilic

Fenomen Danla Bilic
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komedyen Kaan Sekban

Komedyen Kaan Sekban
twitter.com

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol
twitter.com

Ezhel

Ezhel

Twitch ve YouTube yayıncısı Paptircem adıyla tanınan Sena Gül

Twitch ve YouTube yayıncısı Paptircem adıyla tanınan Sena Gül
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Salih Bademci

Salih Bademci

Neler oldu, hatırlayalım...

Neler oldu, hatırlayalım...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak CHP ön seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak, 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yaptığı iddia edilmişti. Bu iddia, 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusuyla yeniden gündeme geldi ve İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği duyuruldu.

Diploma iptali tartışmaları sürerken, İmamoğlu ve beraberindeki 99 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticiliği”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer aldı. 

Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu, soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından savcılıkta sorgusu alınması bekleniyor. 

Tüm bunlar yaşanırken halk sokağa döküldü. Yürüyüşlerle İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdiler. Ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
10
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın