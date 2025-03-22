Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasının Ardından Ünlülerin Paylaşımları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak CHP ön seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı. Ancak, 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yaptığı iddia edilmişti. Bu iddia, 20 Şubat 2024’te Ankara’da yapılan suç duyurusuyla yeniden gündeme geldi ve İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği duyuruldu.

Diploma iptali tartışmaları sürerken, İmamoğlu ve beraberindeki 99 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticiliği”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer aldı.

Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu, soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından savcılıkta sorgusu alınması bekleniyor.

Tüm bunlar yaşanırken halk sokağa döküldü. Yürüyüşlerle İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdiler. Ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi.