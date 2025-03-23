Oğuzhan Uğur Protestolardan Bildirdi: "Belli ki Bardak Dolu"
Oğuzhan Uğur Protestolardan Bildirdi: "Belli ki Bardak Dolu"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada protestolar devam ediyor.
Eylemlere katılan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki gündür eylemcilerin arasında dolaştığını belirten Uğur, topluluk arasında konuşulanlara kulak kabarttığını söyledi.
“Sosyal medyada ya da haber kanallarında izlediğimiz videolara herkes kendi cephesinden başlık atıyor. Yanlarında olup konunun başlıksız saf halini duymayı arzuladım. Duydum da...” diyen Uğur, yaşadıklarını ve duyduklarını detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, 23 Mart sabahı tutuklanarak cezaevine gönderilmesi hem siyasette hem de sokakta büyük ses getirdi.
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"İki gündür eylemci gençlerin arasında dolaşıyorum." diyen Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını ve gözlemlerini paylaştı.
Kimsenin İmamoğlu'nun yargılanmasın karşı olmadığını vurgulayan Uğur, karşı oldukları şeyin ne şekilde yargılandığı kısmı olduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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