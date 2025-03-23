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Oğuzhan Uğur Protestolardan Bildirdi: "Belli ki Bardak Dolu"

Oğuzhan Uğur Protestolardan Bildirdi: "Belli ki Bardak Dolu"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 13:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada protestolar devam ediyor. 

Eylemlere katılan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki gündür eylemcilerin arasında dolaştığını belirten Uğur, topluluk arasında konuşulanlara kulak kabarttığını söyledi.

“Sosyal medyada ya da haber kanallarında izlediğimiz videolara herkes kendi cephesinden başlık atıyor. Yanlarında olup konunun başlıksız saf halini duymayı arzuladım. Duydum da...” diyen Uğur, yaşadıklarını ve duyduklarını detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, 23 Mart sabahı tutuklanarak cezaevine gönderilmesi hem siyasette hem de sokakta büyük ses getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, 23 Mart sabahı tutuklanarak cezaevine gönderilmesi hem siyasette hem de sokakta büyük ses getirdi.

Günlerdir başta Saraçhane olmak üzere İstanbul’un çeşitli noktalarında düzenlenen protesto yürüyüşlerine her kesimden vatandaş katılırken, bu kalabalığın arasına tanıdık bir isim de karıştı: Oğuzhan Uğur.

"İki gündür eylemci gençlerin arasında dolaşıyorum." diyen Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını ve gözlemlerini paylaştı.

"İki gündür eylemci gençlerin arasında dolaşıyorum." diyen Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını ve gözlemlerini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Sadece gençler de yok. Yaşıtlarım da sokaklarda, büyüklerim de. Topluluklar arasında konuşulanlara kulak kabarttım. Sosyal medyada ya da haber kanallarında izlediğimiz videolara herkes kendi cephesinden başlık atıyor sonuçta, yanlarında olup konunun başlıksız saf halini duymayı arzuladım. Duydum da… Sizlerle de paylaşayım.

İstanbul Üniversiteli gençler tanıdı hemen, (bereye atkıya rağmen, boyumdan dolayı olabilir. 🥹) yanıma geldiler. Dedim ‘çaktırmayın!’ Bu defa anlatmak için değil, dinlemek için buradayım. Aralarına aldılar beni, bir o yana gittik, bir bu yana. Henüz yarım saat bile geçmemişti ama olayın parti başlıkları altına sığamayacağını çok daha net anladım.'

Kimsenin İmamoğlu'nun yargılanmasın karşı olmadığını vurgulayan Uğur, karşı oldukları şeyin ne şekilde yargılandığı kısmı olduğunu belirtti.

Kimsenin İmamoğlu'nun yargılanmasın karşı olmadığını vurgulayan Uğur, karşı oldukları şeyin ne şekilde yargılandığı kısmı olduğunu belirtti.

Paylaşımının devamında şu sözleri söyledi:

'Karşı oldukları, hakkında onlarca şikayet olan, yolsuzluğu belgeleriyle ifşa olan isimlerin, sırf hükümete yakın oldukları için yargılanmıyor olması. Bazı isimler atasözü paylaştığı için bile hapse atılırken, hükümete yakın bazı isimlerin, sosyal mecralarından alenen kin ve düşmanlığa sevk eden yazılar paylaşıp dokunulmaz olmaları. Mülakatlarda puan yerine kimlik sorulması. Sayarım daha uzun uzun ama lüzum yok. Hepimizin bildiği şeyler.

Buradaki insanların başlığı partiler değil,her alanda gözümüze sokulan çifte standarttır. Buradaki kalabalığın derdi adaleti engellemek değil, tam tersi… Kimlik gözetmeyen gerçek adaleti arzulamaktır. Sadece chp’liler yok meydanlarda. Chp’nin başına gelen, uzun zamandır yaşanan fırtınada yüze çarpan bir yağmur damlasıdır. Ancak belliki bardak dolu, ve bu damla bardağı taşıran son damladır.

Mesele hak ve haksızlıktır. Senin adamın, benim adamım saçmalığıdır. Konuyu chp’ye sabitleyenlerin, particilik başlığıyla mevzilenenlerin, olayları bu açıdan da düşünebilmesini dilerim. Bence burada duyduklarım, uzun zamandır haykırılan cümlelerin son kelimesidir. Kızmayın, yargılamayın. Kulak verin.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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