Oğuzhan Uğur Protestolardan Bildirdi: "Belli ki Bardak Dolu"

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Sadece gençler de yok. Yaşıtlarım da sokaklarda, büyüklerim de. Topluluklar arasında konuşulanlara kulak kabarttım. Sosyal medyada ya da haber kanallarında izlediğimiz videolara herkes kendi cephesinden başlık atıyor sonuçta, yanlarında olup konunun başlıksız saf halini duymayı arzuladım. Duydum da… Sizlerle de paylaşayım.

İstanbul Üniversiteli gençler tanıdı hemen, (bereye atkıya rağmen, boyumdan dolayı olabilir. 🥹) yanıma geldiler. Dedim ‘çaktırmayın!’ Bu defa anlatmak için değil, dinlemek için buradayım. Aralarına aldılar beni, bir o yana gittik, bir bu yana. Henüz yarım saat bile geçmemişti ama olayın parti başlıkları altına sığamayacağını çok daha net anladım.'