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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Peş Peşe Tepkiler

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Peş Peşe Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 11:21

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, 22 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. 23 Mart sabahı sulh ceza hakimi tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından sosyal medyada büyük bir yankı oluştu. Ünlü isimler peş peşe paylaşımlar yaparak karara tepki gösterdi. Aralarında Fazıl Say ve Seren Serengil’in de bulunduğu çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.

Gelin tepkilere birlikte bakalım.

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Fazıl Say, paylaşımında “Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Fazıl Say, paylaşımında “Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil ise Fazıl Say'ın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

Seren Serengil ise Fazıl Say'ın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

Komedyen Özgür Turhan

Komedyen Özgür Turhan

Melike Demirağ

Melike Demirağ
twitter.com

Anıl Altan

Anıl Altan
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Aslı Kızmaz

Aslı Kızmaz

Şarkıcı Hatice de sandık başından paylaşım yaptı.

Şarkıcı Hatice de sandık başından paylaşım yaptı.

Aslı İnandık

Aslı İnandık

Neslihan Yeldan

Neslihan Yeldan

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven
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Pelin Akil

Pelin Akil

Nevzat Aydın

Nevzat Aydın
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Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Baran Bölükbaşı

Baran Bölükbaşı

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım
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Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Melis İşiten

Melis İşiten

Mesut Süre

Mesut Süre

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar
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Burçin Terzioğlu

Burçin Terzioğlu

Melek Mosso

Melek Mosso

Enver Aysever

Enver Aysever
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Ne Olmuştu?

Ne Olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 90 kişi gözaltına alınmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olan ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. 

Savcılık, İmamoğlu’nun ifadesini 22 Mart itibarıyla tamamladı. Ardından 23 Mart sabah saatlerinde hem yolsuzluk hem de terör suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının ardından ünlü isimler sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlarda bulunarak kararı eleştirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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