Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Peş Peşe Tepkiler
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Peş Peşe Tepkiler
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, 22 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. 23 Mart sabahı sulh ceza hakimi tarafından yolsuzluk suçlamaları kapsamında tutuklandı.
Tutuklama kararının ardından sosyal medyada büyük bir yankı oluştu. Ünlü isimler peş peşe paylaşımlar yaparak karara tepki gösterdi. Aralarında Fazıl Say ve Seren Serengil’in de bulunduğu çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.
Gelin tepkilere birlikte bakalım.
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Fazıl Say, paylaşımında “Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.
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Seren Serengil ise Fazıl Say'ın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.
Komedyen Özgür Turhan
Melike Demirağ
Anıl Altan
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Aslı Kızmaz
Şarkıcı Hatice de sandık başından paylaşım yaptı.
Aslı İnandık
Neslihan Yeldan
Cemal Can Canseven
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Pelin Akil
Nevzat Aydın
Duygu Özaslan
Baran Bölükbaşı
Kaan Yıldırım
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Özge Ulusoy
Melis İşiten
Mesut Süre
Farah Zeynep Abdullah
Bennu Yıldırımlar
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Burçin Terzioğlu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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