Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Ünlü İsimlerden Peş Peşe Tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 90 kişi gözaltına alınmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olan ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Savcılık, İmamoğlu’nun ifadesini 22 Mart itibarıyla tamamladı. Ardından 23 Mart sabah saatlerinde hem yolsuzluk hem de terör suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararının ardından ünlü isimler sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlarda bulunarak kararı eleştirdi.