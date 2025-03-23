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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Siyasi İsimlerden Tepkiler

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Siyasi İsimlerden Tepkiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 11:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı. İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmış ve 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kalmıştı.  Beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen İmamoğlu hakkında alınan karar açıklandı. 

İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından siyasi isimlerden de ilk tepkiler geldi.

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Muharrem İnce;

Muharrem İnce;
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Tanju Özcan;

Tanju Özcan;
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
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CHP Ankara milletvekili Murat Emir

CHP Ankara milletvekili Murat Emir
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Serhat Demir

Mansur gibi faşist paçavralara rağmen bir kürt olarak sonuna kadar arkandayım İmamoğlu

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