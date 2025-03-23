Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Siyasi İsimlerden Tepkiler
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Siyasi İsimlerden Tepkiler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı. İmamoğlu, 19 Mart sabahı erken saatlerde gözaltına alınmış ve 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kalmıştı. Beraberindekilerle birlikte Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen İmamoğlu hakkında alınan karar açıklandı.
İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından siyasi isimlerden de ilk tepkiler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muharrem İnce;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanju Özcan;
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
CHP Ankara milletvekili Murat Emir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Mansur gibi faşist paçavralara rağmen bir kürt olarak sonuna kadar arkandayım İmamoğlu
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.