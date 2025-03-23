İmamoğlu İçin Oyunu Kullanan Mansur Yavaş Vatandaşların "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganlarına Eşlik Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuklama kararı verildi. 19 Mart sabahı başlayan süreç, geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne taşınmış, gözaltına alınanlar ile ilgili kararlar ise bu sabah açıklanmaya başlanmıştı. Soruşturmada pek çok isim serbest kalırken pek çok tutuklama kararı da çıktı.

Aynı saatlerde CHP seçmeni Cumhurbaşkanı adaylığı için oy vermek üzere sandık başına gitti. İlk önce Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu oyunu kullanırken görüldü. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı. Oyunu kullanırken orada bulunan vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarına eşlik etti.