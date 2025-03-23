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İmamoğlu İçin Oyunu Kullanan Mansur Yavaş Vatandaşların "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganlarına Eşlik Etti

İmamoğlu İçin Oyunu Kullanan Mansur Yavaş Vatandaşların "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganlarına Eşlik Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 11:06

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuklama kararı verildi. 19 Mart sabahı başlayan süreç, geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne taşınmış, gözaltına alınanlar ile ilgili kararlar ise bu sabah açıklanmaya başlanmıştı. Soruşturmada pek çok isim serbest kalırken pek çok tutuklama kararı da çıktı. 

Aynı saatlerde CHP seçmeni Cumhurbaşkanı adaylığı için oy vermek üzere sandık başına gitti. İlk önce Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu oyunu kullanırken görüldü. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı. Oyunu kullanırken orada bulunan vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarına eşlik etti.

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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra Ekrem İmamoğlu için sular durulmak bilmedi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra Ekrem İmamoğlu için sular durulmak bilmedi.

Önce diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, bu karara itiraz edemeden gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde ise hakkında tutuklama kararı verildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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