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Sevim Emre'den Sessiz Sedasız Uğurlanan Filiz Akın'ın Cenazesi Hakkında Dikkat Çeken Yorum

Sevim Emre'den Sessiz Sedasız Uğurlanan Filiz Akın'ın Cenazesi Hakkında Dikkat Çeken Yorum

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2025 - 10:13

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri daha soldu. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zarafetiyle hafızalara kazınan usta oyuncu vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte sessiz sedasız toprağa verildi. Eşi Sönmez Köksal ve oğlu İlker İnanoğlu, Akın’ın isteği doğrultusunda sade bir veda gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Cenaze töreninin ardından Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, “En güzelini yapmış” diyerek sanatçının bu tercihine destek verdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türk sinemasının altın çağını yaşadığı Yeşilçam dönemi, hafızalara kazınan oyuncularıyla bir devri temsil ediyor.

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı Yeşilçam dönemi, hafızalara kazınan oyuncularıyla bir devri temsil ediyor.

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın… “Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası” olarak anılan bu dört isimden biri daha artık aramızda değil. 

Fatma Girik’in ardından, Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın da 21 Mart gecesi hayatını kaybetti.

82 yaşındaki Filiz Akın, uzun süredir zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Yaşamının son döneminde hastanede tedavi altındaydı. Ne yazık ki cuma gecesi hayata gözlerini yumdu. Türkiye bir sabah daha sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçının acı haberiyle güne başladı.

Vefat haberini, usta oyuncunun eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu.

Vefat haberini, usta oyuncunun eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu.

Köksal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun. Filiz’in anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği’ne (TED) bağış yapabilirler.”

Filiz Akın’ın sessiz vedası, sanat camiasını da duygulandırdı. Oğlu İlker İnanoğlu, annesinin ardından bir veda mesajı yayınladı:

'İyi ki benim annem olmuşsun. Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim. Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor, çünkü artık yalnız kalıyorum. Torunun Alec’in dediği gibi; cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.”

Sessiz sedasız gerçekleştirilen cenaze töreni dikkat çekerken, bu bu kararın altında son yıllarda giderek yaygınlaşan ve tepki çeken bir tablo da yatıyor.

Sessiz sedasız gerçekleştirilen cenaze töreni dikkat çekerken, bu bu kararın altında son yıllarda giderek yaygınlaşan ve tepki çeken bir tablo da yatıyor.

Biliyorsunuz, bazı ünlülerin cenazelerinde artık ne yazık ki çok çirkin görüntüler yaşanıyor. Birçok vatandaş acı dolu bir ortamda bile ünlülerle fotoğraf çekilmek için fırsat kolluyor.

İşte tam da bu noktada Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den çarpıcı bir yorum geldi.

Filiz Akın’ın cenazesinin sessiz sedasız gerçekleşmesini destekleyen Emre, şöyle dedi:

Filiz Akın’ın cenazesinin sessiz sedasız gerçekleşmesini destekleyen Emre, şöyle dedi:

“En güzelini yapmış. Çünkü maalesef cenazelerde bazı kişiler oradaki acıyı paylaşmak yerine sanatçılarla selfie yapmak istiyor. Edep diyorum başka bir şey demiyorum.”

Sevim Emre’nin bu yorumu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Filiz Akın için önümüzdeki günlerde bir anma programı düzenleneceği açıklandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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