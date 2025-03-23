Sevim Emre'den Sessiz Sedasız Uğurlanan Filiz Akın'ın Cenazesi Hakkında Dikkat Çeken Yorum

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın… “Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası” olarak anılan bu dört isimden biri daha artık aramızda değil.

Fatma Girik’in ardından, Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın da 21 Mart gecesi hayatını kaybetti.

82 yaşındaki Filiz Akın, uzun süredir zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Yaşamının son döneminde hastanede tedavi altındaydı. Ne yazık ki cuma gecesi hayata gözlerini yumdu. Türkiye bir sabah daha sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçının acı haberiyle güne başladı.