Sevim Emre'den Sessiz Sedasız Uğurlanan Filiz Akın'ın Cenazesi Hakkında Dikkat Çeken Yorum
Sevim Emre'den Sessiz Sedasız Uğurlanan Filiz Akın'ın Cenazesi Hakkında Dikkat Çeken Yorum
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri daha soldu. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zarafetiyle hafızalara kazınan usta oyuncu vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte sessiz sedasız toprağa verildi. Eşi Sönmez Köksal ve oğlu İlker İnanoğlu, Akın’ın isteği doğrultusunda sade bir veda gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Cenaze töreninin ardından Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, “En güzelini yapmış” diyerek sanatçının bu tercihine destek verdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Türk sinemasının altın çağını yaşadığı Yeşilçam dönemi, hafızalara kazınan oyuncularıyla bir devri temsil ediyor.
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Vefat haberini, usta oyuncunun eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından duyurdu.
Sessiz sedasız gerçekleştirilen cenaze töreni dikkat çekerken, bu bu kararın altında son yıllarda giderek yaygınlaşan ve tepki çeken bir tablo da yatıyor.
Filiz Akın’ın cenazesinin sessiz sedasız gerçekleşmesini destekleyen Emre, şöyle dedi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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