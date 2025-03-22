Sanat Camiası Yasta: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda

Akın kanser hastalığı dolayısıyla daha önce hastanede tedavi görmüş ve mücadelesi sonucu hastalığı yenmişti. 1 Eylül 2024 tarihinde ise zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılan isim geçtiğimiz aylarda İstanbul'a sevk edilmişti.

Uzun süredir tedavi altında olan Akın'ın geçtiğimiz gece vefat ettiği ve vasiyeti üzerine 'Her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildiği' Sönmez Koksal'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla öğrenilmişti.

Sanatçının kaybı ünlü isimleri yasa boğdu.