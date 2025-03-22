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Sanat Camiası Yasta: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda

Sanat Camiası Yasta: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 17:25

Filiz Akın'ın zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanlığı duyurdu. Altın Kızlar, Yumurcak serisi, Soyguncular, Memleketim, Fadime serisi, Küçük Sevgilim, Beyaz Güller, Dağlar Kızı Reyhan ve nice filmleriyle Türk sinemasında unutulmaz bir yer edinen Filiz Akın'ın kaybı Yeşilçam başta olmak üzere birçok ünlü ismi yasa boğdu.

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Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın 21 Mart gecesi hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun süredir hastanede olan usta oyuncunun kaybı sevenlerini derinden etkiledi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın 21 Mart gecesi hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun süredir hastanede olan usta oyuncunun kaybı sevenlerini derinden etkiledi.

Akın kanser hastalığı dolayısıyla daha önce hastanede tedavi görmüş ve mücadelesi sonucu hastalığı yenmişti. 1 Eylül 2024 tarihinde ise zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılan isim geçtiğimiz aylarda İstanbul'a sevk edilmişti.

Uzun süredir tedavi altında olan Akın'ın geçtiğimiz gece vefat ettiği ve vasiyeti üzerine 'Her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildiği' Sönmez Koksal'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla öğrenilmişti. 

Sanatçının kaybı ünlü isimleri yasa boğdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Berat Özkan

4 yapraklı gonca eskidendi 3 yaprakliydi Fatma Girik ve Filiz akinin vefat etmesiyle tek yapraklı gonca kalmıştır o da Türkan Şoray

Osman Elmallı

sadece ailesinin olduğu törenle defnedildi size mikrofon uzatılıp şov yapmanıza akm'de sahneye çıkıp konuşmanıza izin verilmedi

AysberK

Allah rahmet eylesin...cooook severdim , tam bir hanimefendi!!!!!kaliteli saygili , yerin asla dolmayacak....