Sanat Camiası Yasta: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda
Sanat Camiası Yasta: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Filiz Akın'a Dostlarından Son Veda
Filiz Akın'ın zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanlığı duyurdu. Altın Kızlar, Yumurcak serisi, Soyguncular, Memleketim, Fadime serisi, Küçük Sevgilim, Beyaz Güller, Dağlar Kızı Reyhan ve nice filmleriyle Türk sinemasında unutulmaz bir yer edinen Filiz Akın'ın kaybı Yeşilçam başta olmak üzere birçok ünlü ismi yasa boğdu.
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Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın 21 Mart gecesi hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun süredir hastanede olan usta oyuncunun kaybı sevenlerini derinden etkiledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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4 yapraklı gonca eskidendi 3 yaprakliydi Fatma Girik ve Filiz akinin vefat etmesiyle tek yapraklı gonca kalmıştır o da Türkan Şoray
sadece ailesinin olduğu törenle defnedildi size mikrofon uzatılıp şov yapmanıza akm'de sahneye çıkıp konuşmanıza izin verilmedi
Allah rahmet eylesin...cooook severdim , tam bir hanimefendi!!!!!kaliteli saygili , yerin asla dolmayacak....