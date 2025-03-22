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Kenan İmirzalıoğlu Vefat Eden Yönetmen Osman Sınav'ın Oğlu Yusuf Sınav'ı Gözyaşları İçinde Teselli Etti

Kenan İmirzalıoğlu Vefat Eden Yönetmen Osman Sınav'ın Oğlu Yusuf Sınav'ı Gözyaşları İçinde Teselli Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 13:56

Usta yönetmen Osman Sınav'dan uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından geçtiğimiz günlerde acı haber geldi. Kanser yüzünden 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim bugün sanatçı dostları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav 'ın duygusal konuşması yürek burkarken gözyaşlarına hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu tesellide bulundu.

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Yönetmen Osman Sınav 20 Mart Perşembe günü uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Yönetmen Osman Sınav 20 Mart Perşembe günü uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Usta yönetmen ardında unutulmaz başarılara imza attığı yapımlar bırakırken sektöre 'kazandırdığı' ünlü isimler ise yasa boğulmuştu. 69 yaşında hayata veda eden usta isim 'Kurtlar Vadisi', 'Süper Baba', Deli Yürek', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla adından bahsettirmişti.

Osman Sınav bugün AKM'de gerçekleşen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanırken sektördeki sevenleri kendisini yalnız bırakmadı.

Detaylar:

Yusuf Sınav babası için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal konuşmasıyla yürekleri burktu.

Yusuf Sınav babası için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal konuşmasıyla yürekleri burktu.

'Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman 'artık yalnız değilim' demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum.'

Muhabironline'ın kamerasına yansıyan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu'nun Yusuf Ömer Sınav’ı teselli ederken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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