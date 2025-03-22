Kenan İmirzalıoğlu Vefat Eden Yönetmen Osman Sınav'ın Oğlu Yusuf Sınav'ı Gözyaşları İçinde Teselli Etti

'Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman 'artık yalnız değilim' demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum.'