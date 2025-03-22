Kenan İmirzalıoğlu Vefat Eden Yönetmen Osman Sınav'ın Oğlu Yusuf Sınav'ı Gözyaşları İçinde Teselli Etti
Kenan İmirzalıoğlu Vefat Eden Yönetmen Osman Sınav'ın Oğlu Yusuf Sınav'ı Gözyaşları İçinde Teselli Etti
Usta yönetmen Osman Sınav'dan uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından geçtiğimiz günlerde acı haber geldi. Kanser yüzünden 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim bugün sanatçı dostları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sınav'ın oğlu Yusuf Sınav 'ın duygusal konuşması yürek burkarken gözyaşlarına hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu tesellide bulundu.
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Yönetmen Osman Sınav 20 Mart Perşembe günü uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti.
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Yusuf Sınav babası için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal konuşmasıyla yürekleri burktu.
Muhabironline'ın kamerasına yansıyan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu'nun Yusuf Ömer Sınav’ı teselli ederken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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