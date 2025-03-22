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Diploma İsyanının Üzerine Şarkıcıya Laf Atan Sevda Türküsev'e İrem Derici ve Melek Mosso Had Bildirdi!

Diploma İsyanının Üzerine Şarkıcıya Laf Atan Sevda Türküsev'e İrem Derici ve Melek Mosso Had Bildirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.03.2025 - 13:21

Melek Mosso Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından yaptığı 'Hiçbirimiz güvende değiliz' paylaşımıyla alınan karara tepki göstermişti. X hesabından yaptığı paylaşımlarla ülke gündemindeki olaylar hakkındaki düşüncelerini paylaşan isme Sevda Türküsev'den yorum geldi. Türküsev'le daha önce arası gerilen İrem Derici ise konuya verdiği cevapla dahil oldu.

Gelin yaşananlara birlikte bakalım!

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Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararının ardından ünlü isimler de dahil olmak üzere tepkiler giderek artmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararının ardından ünlü isimler de dahil olmak üzere tepkiler giderek artmıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime günler kala diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alınmıştı. Türkiye gündemi günlerdir çalkalanırken birçok ünlü isim alınan karara tepkisini dile getirmişti.

O isimlerin başında yer alanlardan birisi ise Melek Mosso olmuştu. Son olarak 'Her şey çok güzel olacak:) Adalet yerini bulacak. Umutsuzluğa karşı hep birlikte olacağız!' diyen Mosso'yu İrem Derici destekledi.

Melek Mosso'nun Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından yaptığı "Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiçbir şeyimiz garanti değil!" yorumuna Sevda Türküsev cevap vermişti.

Melek Mosso'nun Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından yaptığı "Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiçbir şeyimiz garanti değil!" yorumuna Sevda Türküsev cevap vermişti.
twitter.com

'Neden, yoksa senin de sesin mi gerçek değil:)' yorumuyla tepkiyle karşılaşan Sevda Türküsev'e bir eleştiri de İrem Derici'den gelmişti. 

Daha önce aynı uçakta karışalan ve İrem Derici'nin hal ve hareketlerinden 'rahatsızlık' duyduğunu dile getiren Sevda Türküsev ve şarkıcı arasındaki ipler gerilmiş, işler bir hayli çirkinleşmişti.

Sevda Türküsev'e takılan İrem Derici, Melek Mosso'yu savundu!

Sevda Türküsev'e takılan İrem Derici, Melek Mosso'yu savundu!
twitter.com

'Doğum günümü kutlamadın teyzem, alındım. Ayrıca onun sesi bir gerçek ki… Gel konserine gidelim de az nefretin durulsun' şeklinde bir paylaşım yapan İrem Derici'nin ardından Melek Mosso da 'İlk İstanbul konserine kapıya adını yazdırdım teyzem @sevdaturkusev teşekkürler' yorumunda bulundu.

Melek Mosso da Türküsev'e böyle had bildirdi...

Melek Mosso da Türküsev'e böyle had bildirdi...
twitter.com

Ünlü şarkıcı 'Teyzem boş yapıyor. Ağlayarak evine döner iddia ediyorum' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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