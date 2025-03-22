Diploma İsyanının Üzerine Şarkıcıya Laf Atan Sevda Türküsev'e İrem Derici ve Melek Mosso Had Bildirdi!
Diploma İsyanının Üzerine Şarkıcıya Laf Atan Sevda Türküsev'e İrem Derici ve Melek Mosso Had Bildirdi!
Melek Mosso Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinin ardından yaptığı 'Hiçbirimiz güvende değiliz' paylaşımıyla alınan karara tepki göstermişti. X hesabından yaptığı paylaşımlarla ülke gündemindeki olaylar hakkındaki düşüncelerini paylaşan isme Sevda Türküsev'den yorum geldi. Türküsev'le daha önce arası gerilen İrem Derici ise konuya verdiği cevapla dahil oldu.
Gelin yaşananlara birlikte bakalım!
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Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararının ardından ünlü isimler de dahil olmak üzere tepkiler giderek artmıştı.
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Melek Mosso'nun Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından yaptığı "Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiçbir şeyimiz garanti değil!" yorumuna Sevda Türküsev cevap vermişti.
Sevda Türküsev'e takılan İrem Derici, Melek Mosso'yu savundu!
Melek Mosso da Türküsev'e böyle had bildirdi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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