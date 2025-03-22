Diploma İsyanının Üzerine Şarkıcıya Laf Atan Sevda Türküsev'e İrem Derici ve Melek Mosso Had Bildirdi!

'Neden, yoksa senin de sesin mi gerçek değil:)' yorumuyla tepkiyle karşılaşan Sevda Türküsev'e bir eleştiri de İrem Derici'den gelmişti.

Daha önce aynı uçakta karışalan ve İrem Derici'nin hal ve hareketlerinden 'rahatsızlık' duyduğunu dile getiren Sevda Türküsev ve şarkıcı arasındaki ipler gerilmiş, işler bir hayli çirkinleşmişti.