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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Protestolarda Yaşananlara Can Bonomo'dan Tepki!

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Protestolarda Yaşananlara Can Bonomo'dan Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 21:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla birlikte gündem karıştı. Birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği gözaltı kararının ardından ülkenin dört bir yanında yürüyüşler başlamıştı. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere halk sokaklara dökülürken polis müdahalelerinin olduğu protestolar sosyal medyaya damga vuruyor.

Ünlü isimler ise o anlara tepki gösterirken Can Bonomo da onlardan biri oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimine günler kala diploma krizi ve gözaltı kararı birbirini takip etmiş ve gündem epey bir sarsılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimine günler kala diploma krizi ve gözaltı kararı birbirini takip etmiş ve gündem epey bir sarsılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Mart günü İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla diplomasının iptal edilmesiyle gündeme gelmiş, 19 Mart sabahının ilk saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Siyasi isimler ve ünlüler birer birer tepkilerini dile getirirken İmamoğlu'nun dört gün boyunca gözaltında tutulacağı öğrenilmişti.

İstanbullular Özgür Özel'in geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından bugün de sokaklara döküldü, ülke genelindeki protestolar hız kesmeden devam etti.

İstanbullular Özgür Özel'in geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından bugün de sokaklara döküldü, ülke genelindeki protestolar hız kesmeden devam etti.

Ülkenin dört bir yanındaki yürüyüşler devam ederken polis müdahaleleri de başlamıştı. Ankara ve İstanbul'da üniversitelerde toplanarak protestolara başlayan öğrencilere uygulanan sert müdahaleler kameralara yakalanmıştı. 

Ünlü isimler önce diplomanın iptali kararına ardından İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermeye devam ederken bir tepki de Can Bonomo'dan geldi.

Can Bonomo X hesabından öğrencilere uygulanan sert müdahale karşısında sesizliğini bozdu.

Can Bonomo X hesabından öğrencilere uygulanan sert müdahale karşısında sesizliğini bozdu.

Bonomo paylaşımında 'Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan sorumluluğumu karşı karşıya koyan bu düzen canımı çok acıtıyor. Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık ki biz? Farklı şeyler arzuladığımız, farklı hayaller kurduğumuz için mi düşman bellendik? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum.'ifadelerine yer verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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