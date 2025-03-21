Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Protestolarda Yaşananlara Can Bonomo'dan Tepki!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla birlikte gündem karıştı. Birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği gözaltı kararının ardından ülkenin dört bir yanında yürüyüşler başlamıştı. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere halk sokaklara dökülürken polis müdahalelerinin olduğu protestolar sosyal medyaya damga vuruyor.

Ünlü isimler ise o anlara tepki gösterirken Can Bonomo da onlardan biri oldu.