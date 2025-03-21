Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Protestolarda Yaşananlara Can Bonomo'dan Tepki!
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Protestolarda Yaşananlara Can Bonomo'dan Tepki!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından 19 Mart günü gözaltına alınmasıyla birlikte gündem karıştı. Birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği gözaltı kararının ardından ülkenin dört bir yanında yürüyüşler başlamıştı. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere halk sokaklara dökülürken polis müdahalelerinin olduğu protestolar sosyal medyaya damga vuruyor.
Ünlü isimler ise o anlara tepki gösterirken Can Bonomo da onlardan biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimine günler kala diploma krizi ve gözaltı kararı birbirini takip etmiş ve gündem epey bir sarsılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbullular Özgür Özel'in geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından bugün de sokaklara döküldü, ülke genelindeki protestolar hız kesmeden devam etti.
Can Bonomo X hesabından öğrencilere uygulanan sert müdahale karşısında sesizliğini bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın