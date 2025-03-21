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Zeynep Bastık ODTÜ Öğrencilerine Yapılan Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi!

Zeynep Bastık ODTÜ Öğrencilerine Yapılan Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 20:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ünlü isimler de birer birer tepkilerini dile getiriyor.

Ülke genelinde binlerce insan sokağa dökülürken İstanbul'da başlayan protestolar diğer şehirlere de sıçramıştı. ODTÜ öğrencilerine yapılan polis müdahalesi ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zeynep Bastık yaşananlara tepki gösterdi.

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18 Mart günü İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararla diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alındı.

18 Mart günü İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı kararla diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alındı.

CHP'nin 23 Mart günü Cumhurbaşkanlığı adayını seçmek için gerçekleştireceği ön seçime günler kala yaşananlar ülke gündemine oturmuştu. Dört gün boyunca gözaltında tutulacağı öğrenilen İBB Başkanının sosyal medya paylaşımları ise büyük bir ilgi görmüştü. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazar günü gerçekleşecek ön seçime dair konuşmasındaki 'Saraçhane'de buluşalım' çağrısı binlerce kişinin sokağa dökülmesine neden olmuştu.

İstanbul'da başlayan protestolar ülkenin dört bir yanına dağılırken Ankara'da Hacettepe ve ODTÜ öğrencileri de dahil olmak üzere birçok kişi polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Alanda sıkışan öğrencilerin videosunu paylaşan Zeynep Bastık olaylar karşısında tepkisini dile getiren ünlü isimlerden biri oldu.

Alanda sıkışan öğrencilerin videosunu paylaşan Zeynep Bastık olaylar karşısında tepkisini dile getiren ünlü isimlerden biri oldu.

'Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hala, hepimiz için.' notunu paylaşımına düşen Zeynep Bastık gösterilen müdahaleye tepki gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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