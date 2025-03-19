Tarih Vermiş: Astrolog İnanç Özkalaycı Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Ocak Ayında Tahmin Etmiş!
Tarih Vermiş: Astrolog İnanç Özkalaycı Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Ocak Ayında Tahmin Etmiş!
Bu sabah erken saatlerde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte gündem bir hayli yoğunlaşmıştı. Astrolog İnanç Özkalaycı'nın @sadecepax isimli hesabından X'te yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınacağı tarihi daha önce tahmin ettiğini ve siyasi olarak yaşanacak gündemin yoğunluğunu Ocak ayında paylaştığı ortaya çıktı. Videoda 18 ve 19 Mart tarihlerini tahmin eden ismin o anları şok etkisi yarattı.
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İşte o anlar:
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"2022'den beri söylüyorum 2025 yılı Türkiye'nin tamamen değişeceği, özellikle siyasi olarak, birkaç tane partinin kapanacağı bir sene olacak" şeklinde önceden yaşanacaklar hakkında tahminde bulunmuş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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