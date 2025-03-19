Tarih Vermiş: Astrolog İnanç Özkalaycı Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Ocak Ayında Tahmin Etmiş!

12 Ocak'ta bu paylaşımı yaptığını söyleyen astrolog 'Bunu not edin bilmiyorum benden başka söyleyen oldu mu?' diyerek o zamanlar 'Mart ayının 18 veya 19'u civarında Türkiye'nin siyasi olarak çok büyük bir şey yaşayacağını düşünüyorum. Bazı elemeler olacak hayatta, ondan sonrasında Nisan gibi bir süreç başlayacak' ifadelerini kullanmış.