10 Yıldır Birliktelerdi: Derya Uluğ ve Asil Gök Evlendi!
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Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini 25 Kasım'da nikah masasına taşıdı. Şubat ayında gelen evlilik teklifinin ardından haziranda nişanlanan çift, bu akşam evlendi. Nikah törenine ait görüntüler paylaşıldı.
Derya Uluğ ve Asil Gök yaklaşık 10 yıldır birlikte.
Teklif şubatta, nişan haziranda geldi.
Nikah törenine ait görüntüler paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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