Asil Gök, müzisyen ve aranjör olarak Derya Uluğ'un birçok projesinde yer aldı. İkili yalnızca aşk hayatında değil, müzikte de birlikte üretim yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, ilişkisini gösterişten uzak ve sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyordu.