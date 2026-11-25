Oyunun çıkışından bu yana sosyal medyada en çok konuşulan sorulardan biri, kurgusal Leonida eyaletinde hangi yapılara adım atılabildiğiydi. Aileos'un Reddit'teki paylaşımı bu tartışmaya somut bir rakam ekledi: Haritadaki toplam 5 bin 588 binadan 1.563'ü oyuncuya açık. Oran hesaplandığında ortaya yüzde 27,97 gibi bir tablo çıkıyor.

Listede yalnızca bir GTA oyununda girilmesi zaten beklenen mağazalar ve bankalar yer almıyor. Paylaşıma göre girilebilen yapılar arasında oyuncuları şaşırtan binalar da bulunuyor. Bir mahallede dolaşırken rastgele denk gelinen bazı evlerin kapısından doğrudan içeri girilebilmesi, oyuncular arasında en çok konuşulan ayrıntı oldu.

Açık dünya oyunlarında haritanın büyük bölümünün yalnızca dışarıdan görülen cephelerden oluşması uzun süredir eleştirilen bir konu. Bu yüzden neredeyse her dört binadan birine girilebilmesi, GTA 6'nın dünyasını keşfe çok daha açık hale getiren bir adım olarak yorumlanıyor.