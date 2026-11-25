GTA 6'da Kaç Binaya Girilebildiğini Bir Oyuncu Açıkladı: 5 Bin 588 Binanın 1.563'ünün Kapısı Açık
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Rockstar Games'in 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürdüğü GTA 6'da haritanın ne kadarının gerçekten keşfedilebilir olduğu sorusu yanıt buldu. Reddit'te Aileos adlı bir oyuncunun paylaştığı verilere göre Leonida'daki 5 bin 588 binanın 1.563'üne serbestçe girilebiliyor. Bu da haritadaki yapıların yaklaşık yüzde 28'ine karşılık geliyor.
Leonida'daki 5 bin 588 binanın 1.563'ünde kapıdan içeri girmek mümkün.
2025'teki sızıntılarda 700 bina konuşulmuştu, oyuncunun bulduğu sayı bunun iki katını geçti.
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