GTA 6'nın PC sürümünün konsol çıkışından birkaç ay sonra, Mart 2027 sonuna kadar yayımlanabileceği iddia edildi. Dört sektör kaynağına dayandırılan habere göre Rockstar, oyunu 2027'nin ilk üç ayında bilgisayara getirmeyi planlıyor. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı, konsol sürümü ise 19 Kasım 2026'da raflardaki yerini aldı.