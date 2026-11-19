GTA 6'nın Bilgisayar Sürümü İçin Yeni Bir Çıkış Takvimi İddiası Ortaya Atıldı
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GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için açıklanan konsol çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlenmişti. Oyunun bilgisayar sürümüne ilişkin ise sektör kaynaklarına dayanan yeni bir yayın takvimi iddiası gündeme geldi. Bu takvim gerçekleşirse bilgisayar oyuncuları serinin önceki oyununa kıyasla çok daha kısa süre bekleyecek.
PC sürümü için ilk üç ay öne çıktı.
GTA 5'te PC bekleyişi daha uzundu.
Çevrimiçi mod için de 2027 işaret edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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