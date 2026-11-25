Trabzon'da Dere Bir Anda Kırmızı Aktı: Bakanlık Sebebi Açıkladı
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Trabzon'un Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi'nin bir anda kırmızı akmaya başlaması, bölgede yaşayanları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, renk değişiminin kaynağını tespit ettiğini duyurdu. Bakanlığa göre dereyi kırmızıya çeviren, bölgedeki bir boya depolama tesisinin atıkları oldu. Tesisi işleten firmaya Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin lira idari para cezası kesildi.
Dere boyunca yapılan incelemede iz bir boya depolama tesisine çıktı.
Firmaya 2 milyon 346 bin lira ceza kesildi, derenin rengi normale döndü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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