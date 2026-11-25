Şana Deresi'nin rengindeki değişim kısa sürede yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri gönderildi. Suyun neden bu renge büründüğünü anlamak için dereden numuneler alındı ve laboratuvar incelemesi başlatıldı.

Aynı süreçte Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de dere hattını adım adım taradı. Yapılan tespitlere göre bölgede faaliyet gösteren bir boya depolama tesisinin atıkları, mevzuata aykırı biçimde bertaraf edilmişti. Derenin kırmızıya dönmesinin sebebi de bu atıklar oldu.