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Yılın İlk Kar Tatili Kararı Geldi: Van'ın 7, Trabzon'un 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Yılın İlk Kar Tatili Kararı Geldi: Van'ın 7, Trabzon'un 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 07:25
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Yılın ilk kar tatili kararı geldi. Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Edremit ve Erciş ilçelerinde, Trabzon'un ise Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Karar yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri ilgilendiriyor; okulların tamamı kapatılmadı.

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Van'da akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü, 7 ilçede kaymakamlıklar taşımalı eğitime ara verdi.

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü, 7 ilçede kaymakamlıklar taşımalı eğitime ara verdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabaha doğru kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı sıfırın 1 ila 2 derece altına düştü; kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, günün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesini beklediğini bildirerek sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Edremit ve Erciş kaymakamlıkları, 9 Kasım Pazartesi günü için taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Muradiye Kaymakamlığı kararı yoğun kar yağışı ve buzlanmaya, Çaldıran Kaymakamlığı ise kar, buzlanma ve tipi koşullarına dayandırdı. Tuşba Kaymakamlığı da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonrasında karar aldığını açıkladı. Açıklamalarda Van genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı yer almadı; yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Tonya ve Şalpazarı'nda taşımalı eğitim yapılmayacak.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Tonya ve Şalpazarı'nda taşımalı eğitim yapılmayacak.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Trabzon'da da hayatı zorlaştırdı. Tonya ve Şalpazarı'nda öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar gerekçesiyle taşımalı eğitime 9 Kasım'da 1 gün ara verildi. Çaykara'daki Uzungöl, Tonya'nın yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası ile Şalpazarı'nın yüksek mahalleleri, Sis Dağı ve Alaca yaylaları karla kaplandı.

Kar yalnızca Trabzon'la sınırlı kalmadı. Rize'nin Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 20 santimetreye ulaştı, Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Artvin'de birçok yüksek rakımlı köy ve yayla beyaza büründü, Borçka-Camili yolunda ulaşım zaman zaman aksadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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