Yılın İlk Kar Tatili Kararı Geldi: Van'ın 7, Trabzon'un 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Trabzon'da da hayatı zorlaştırdı. Tonya ve Şalpazarı'nda öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar gerekçesiyle taşımalı eğitime 9 Kasım'da 1 gün ara verildi. Çaykara'daki Uzungöl, Tonya'nın yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası ile Şalpazarı'nın yüksek mahalleleri, Sis Dağı ve Alaca yaylaları karla kaplandı.

Kar yalnızca Trabzon'la sınırlı kalmadı. Rize'nin Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 20 santimetreye ulaştı, Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Artvin'de birçok yüksek rakımlı köy ve yayla beyaza büründü, Borçka-Camili yolunda ulaşım zaman zaman aksadı.