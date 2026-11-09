Yılın İlk Kar Tatili Kararı Geldi: Van'ın 7, Trabzon'un 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi
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Yılın ilk kar tatili kararı geldi. Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Edremit ve Erciş ilçelerinde, Trabzon'un ise Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Karar yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri ilgilendiriyor; okulların tamamı kapatılmadı.
Van'da akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü, 7 ilçede kaymakamlıklar taşımalı eğitime ara verdi.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Tonya ve Şalpazarı'nda taşımalı eğitim yapılmayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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