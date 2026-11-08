Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul'da Kar Yağışının Görülebileceği Tarihi Açıkladı
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İstanbul'da bugün sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerek yılın en soğuk günlerinden biri yaşandı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak yükseleceğini söyledi. Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının ne zaman göründüğünü de açıkladı. Kış mevsiminin nasıl geçeceğine ilişkin tahminini de paylaştı.
İstanbul'da bugün en soğuk gün yaşandı.
Yağış pazar akşamı başlayacak.
Kar ihtimali aralık sonunda görünüyor.
Çok sert bir kış beklenmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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