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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul'da Kar Yağışının Görülebileceği Tarihi Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul'da Kar Yağışının Görülebileceği Tarihi Açıkladı

İstanbul kar yağışı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 19:33
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İstanbul'da bugün sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerek yılın en soğuk günlerinden biri yaşandı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların yarından itibaren kademeli olarak yükseleceğini söyledi. Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının ne zaman göründüğünü de açıkladı. Kış mevsiminin nasıl geçeceğine ilişkin tahminini de paylaştı.

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İstanbul'da bugün en soğuk gün yaşandı.

İstanbul'da bugün en soğuk gün yaşandı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da geçen çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana İstanbul'da ve yurt genelinde sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Kuzeyden gelen serin ve soğuk hava etkili olmaya başladı. İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar düştü. Bu değerler, İstanbul için mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altında. Kuzeyden esen poyraz da üşüme hissini artırıyor. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak.”

Soğuk havanın oluşumunu ve önümüzdeki günlerdeki sıcaklıkları ise şöyle anlattı:

“Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç alanının doğu tarafı, kuzeyden gelen kutupsal havayı Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Marmara'ya ve yurdun büyük bölümüne indiriyor. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren bu sistemin etkisiyle serin ve soğuk hava etkili oldu. Bugün de İstanbul ve ülke genelinde en soğuk günlerden biri yaşandı.

İstanbul'da dün gece sıcaklıklar 5 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 8 ile 11 derece civarında ölçüldü. İstanbul'un en soğuk günü bugün oldu. Yarından itibaren sıcaklıklar 14 dereceye, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacak. Hafta sonuna doğru, cuma, cumartesi ve pazar günleri 21 dereceye kadar yükselecek.”

Yağış pazar akşamı başlayacak.

Yağış pazar akşamı başlayacak.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışların da etkili olacağını belirten Tek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün akşam saatlerine doğru yağış İstanbul'da etkisini kaybedecek. Pazartesi günü gün içerisinde yağış beklenmiyor ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Pazar akşamı başlayacak yağış, salı sabahına kadar sürecek. Orta Akdeniz kaynaklı bu sistem sıcaklıkları da artıracak.

Çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul'da kuvvetli olmayan, ara ara yağış geçişleri görülecek. Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz.”

Kar ihtimali aralık sonunda görünüyor.

Kar ihtimali aralık sonunda görünüyor.

Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı ihtimalini şu sözlerle anlattı:

“İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek.”

Çok sert bir kış beklenmiyor.

Çok sert bir kış beklenmiyor.

Kış mevsimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tek şunları söyledi:

“Bu yılın kışının geçen yılkine benzer bir tablo göstermesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor.

Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu. Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir.

Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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