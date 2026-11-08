Meteoroloji Mühendisi Adil Tek İstanbul'da Kar Yağışının Görülebileceği Tarihi Açıkladı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da geçen çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana İstanbul'da ve yurt genelinde sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Kuzeyden gelen serin ve soğuk hava etkili olmaya başladı. İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar düştü. Bu değerler, İstanbul için mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altında. Kuzeyden esen poyraz da üşüme hissini artırıyor. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak.”

Soğuk havanın oluşumunu ve önümüzdeki günlerdeki sıcaklıkları ise şöyle anlattı:

“Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç alanının doğu tarafı, kuzeyden gelen kutupsal havayı Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Marmara'ya ve yurdun büyük bölümüne indiriyor. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren bu sistemin etkisiyle serin ve soğuk hava etkili oldu. Bugün de İstanbul ve ülke genelinde en soğuk günlerden biri yaşandı.

İstanbul'da dün gece sıcaklıklar 5 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 8 ile 11 derece civarında ölçüldü. İstanbul'un en soğuk günü bugün oldu. Yarından itibaren sıcaklıklar 14 dereceye, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacak. Hafta sonuna doğru, cuma, cumartesi ve pazar günleri 21 dereceye kadar yükselecek.”