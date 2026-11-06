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Kuvvetli Kar Yağışı Nedeniyle 70 Araç Yolda Kaldı

Kuvvetli Kar Yağışı Nedeniyle 70 Araç Yolda Kaldı

Van Ağrı kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 11:26
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Van ile Ağrı'yı birbirine bağlayan Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı bir anda durma noktasına getirdi. Yüksek rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol kapanınca 70'e yakın araç geçitte mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden açıldı.

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Kar alarmı: 70 araç yolda mahsur kaldı.

Kar alarmı: 70 araç yolda mahsur kaldı.

Kasım ayının ilk günlerinde Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde etkisini artıran kış, kendini en çok Tendürek Geçidi'nde hissettirdi. Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki geçitte kar yağışı yoğunlaşınca yol, araçların ilerleyemeyeceği hale geldi.

Kar ve buzlanma nedeniyle tırlar, otomobiller ve yolcu taşıyan araçlar geçidin farklı noktalarında beklemek zorunda kaldı. Kısa sürede uzayan kuyrukta 70'e yakın araç yolda kaldı. Sürücüler, ekiplerin bölgeye ulaşmasını araçlarının içinde bekledi.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Mahsur kalan sürücülerin yardımına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekipleri yetişti. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, yolda biriken karı temizlemek için küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun çabasının ardından Tendürek Geçidi yeniden trafiğe açıldı. Geçitte bekleyen 70'e yakın araç bulunduğu yerden kurtarıldı, araçlardaki vatandaşlar da yolculuklarına güvenle devam etti.

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücülerin ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmasını ve araçlarında kış ekipmanı bulundurmasını istedi.

Kar yağışı böyle görüntülendi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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