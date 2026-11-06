Kuvvetli Kar Yağışı Nedeniyle 70 Araç Yolda Kaldı
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Van ile Ağrı'yı birbirine bağlayan Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı bir anda durma noktasına getirdi. Yüksek rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol kapanınca 70'e yakın araç geçitte mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden açıldı.
Kar alarmı: 70 araç yolda mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kar yağışı böyle görüntülendi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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