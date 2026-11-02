Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.

Yeni hafta, özellikle batı ve kuzey bölgeleri için hareketli geçecek. Ege kıyılarında etkisini artıracak yağışların Çanakkale'den Muğla'ya uzanan kıyı şeridinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın 3 ve 4 Kasım'da şiddetlenmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu bölgelerde yalnızca sel ve su baskınının değil, hortum riskinin de bulunduğuna dikkat çekti. Şen'in uyarısına göre kıyı kesimlerde yaşayanların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İzmir'in güney kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi sahil ilçelerinde sağanağın etkisini hissettirmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde dolu yağışı da gündeme gelebilir. Yağışlı havada ulaşımın aksayabileceği, şehir içi yollarda su birikintilerinin oluşabileceği hatırlatılıyor.