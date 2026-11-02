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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 14:03 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 15:32
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Yeni haftada yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle Ege kıyılarında sağanağın kuvvetleneceği, bazı bölgelerde dolu ve hortum riskinin de gündeme geleceği belirtiliyor. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar ülke genelinde belirgin biçimde düşecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.

Kaynak: CNN Türk

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Hava durumu belli oldu: Sağanak ve hortum riski var.

Hava durumu belli oldu: Sağanak ve hortum riski var.

Yeni hafta, özellikle batı ve kuzey bölgeleri için hareketli geçecek. Ege kıyılarında etkisini artıracak yağışların Çanakkale'den Muğla'ya uzanan kıyı şeridinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın 3 ve 4 Kasım'da şiddetlenmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu bölgelerde yalnızca sel ve su baskınının değil, hortum riskinin de bulunduğuna dikkat çekti. Şen'in uyarısına göre kıyı kesimlerde yaşayanların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerekiyor.

İzmir'in güney kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi sahil ilçelerinde sağanağın etkisini hissettirmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde dolu yağışı da gündeme gelebilir. Yağışlı havada ulaşımın aksayabileceği, şehir içi yollarda su birikintilerinin oluşabileceği hatırlatılıyor.

Sıcaklığın düşeceği gün: 5 Kasım Perşembe.

Sıcaklığın düşeceği gün: 5 Kasım Perşembe.

Haftanın ikinci yarısında tablo değişiyor. 5 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir biçimde azalması bekleniyor. İstanbul'da kasım ayı ortalaması 16 derece civarında seyrederken, Çarşamba günü termometrelerin 12-13 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Kısacası hafta, kıyılarda sağanak ve fırtına, yüksek kesimlerde kar ve genel olarak düşen sıcaklıklarla geçecek.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.

Soğuk havanın yanı sıra yüksek kesimlerde kar da gündemde. Çarşamba akşamından itibaren, rakımı yaklaşık 1.500 metrenin üzerindeki alanlarda kar yağışının başlaması ve Cuma ile Cumartesi günlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uludağ ve Kartepe gibi yüksek noktalarda kış havasının hissedilmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yüksek yerlere kar yağabilir. Uludağ’a (Bursa) Kartepe’ye (Karabük) kar yağar. Karadeniz’in iç kesimlerinde dağların tepelerine kar yağma ihtimali var. 1500 metrenin yukarısındaki kesimlere kar yağma ihtimali var' dedi.

Kar yağacak kentler

Meteoroloji haritasında ise bu hafta Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar uyarısı yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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