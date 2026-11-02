Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar Yağacak Kentleri Açıkladı
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Yeni haftada yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle Ege kıyılarında sağanağın kuvvetleneceği, bazı bölgelerde dolu ve hortum riskinin de gündeme geleceği belirtiliyor. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar ülke genelinde belirgin biçimde düşecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.
Hava durumu belli oldu: Sağanak ve hortum riski var.
Sıcaklığın düşeceği gün: 5 Kasım Perşembe.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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