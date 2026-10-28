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Sarı ve Turuncu Kod Art Arda Verildi! Meteoroloji Sağanak Yağışın Vuracağı 19 İli Açıkladı

Sarı ve Turuncu Kod Art Arda Verildi! Meteoroloji Sağanak Yağışın Vuracağı 19 İli Açıkladı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 09:33
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ekim Çarşamba için yayımladığı son tahmin, yağışlı havanın yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüreceğini gösterdi. 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte sağanak yağışın etkili olacağı 19 kent.

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Muğla'ya turuncu kod verildi, 18 ilde sarı alarm sürüyor.

Muğla'ya turuncu kod verildi, 18 ilde sarı alarm sürüyor.

Meteoroloji'nin uyarı haritasında en riskli kent Muğla oldu. Kentin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği için turuncu kod devreye alındı. Ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı dere yataklarından, alt geçitlerden ve bodrum katlardan uzak durulması isteniyor.

Sarı kod verilen kentler

Sarı kodlu uyarı listesinde ise 18 il var: Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli. Bu kentlerde yağışa yıldırım, yerel dolu ve kısa süreli kuvvetli rüzgarın eşlik etmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde hortum oluşabileceği de uyarı metninde özellikle not edildi.

Antalya'da merkez ve batı kıyılar kuvvetli, kentin doğusu ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışın etkisinde kalacak. Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Burdur çevresinde de sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.

Güneydoğu'da metrekareye 75 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Güneydoğu'da metrekareye 75 kilograma kadar yağış bekleniyor.

Yağışın en yoğun hissedileceği bir diğer bölge Güneydoğu Anadolu. Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevresi ile Kahramanmaraş'ın doğusu ve Malatya'nın güneyinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Adıyaman'ın tamamı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batısında ise tablo daha ağır. Bu bölgelerde 12 saat içinde metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Uyarıya göre yağışlar 29 Ekim Perşembe sabahına kadar aralıklarla devam edecek. Bayram sabahı tören ya da kutlamalar için dışarıda olmayı planlayanların son tahminleri takip etmesinde fayda var.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.

Sağanak yalnızca güneyle sınırlı değil. Edirne ve Kırklareli dışında Marmara'nın tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek; Çanakkale'nin güney kıyılarında yağış kuvvetli seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometreyi bulacak. Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiği için denize açılacakların dikkatli olması gerekiyor.

Karadeniz'de Sinop ve Artvin, Doğu Anadolu'da Kars ve Ardahan dışında hemen her yerde yağış görülecek. İç Anadolu'da da gün boyu aralıklı sağanak bekleniyor.

28 Ekim hava durumu: Sıcaklık kaç derece?

Sıcaklıklar batıda mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Büyük kentlerde beklenen değerler şöyle: İstanbul 18, Ankara 20, İzmir 19, Bursa 20, Antalya 19, Konya 21, Trabzon 21, Diyarbakır 19 ve Erzurum 14 derece. Meteoroloji'nin paylaştığı listede en yüksek değer 25 dereceyle Adana'da, en düşük değer ise 14 dereceyle Erzurum'da görülecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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