Sarı ve Turuncu Kod Art Arda Verildi! Meteoroloji Sağanak Yağışın Vuracağı 19 İli Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ekim Çarşamba için yayımladığı son tahmin, yağışlı havanın yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüreceğini gösterdi. 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte sağanak yağışın etkili olacağı 19 kent.
Muğla'ya turuncu kod verildi, 18 ilde sarı alarm sürüyor.
Güneydoğu'da metrekareye 75 kilograma kadar yağış bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaşacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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