Sarı ve Turuncu Kod Art Arda Verildi! Meteoroloji Sağanak Yağışın Vuracağı 19 İli Açıkladı

Meteoroloji'nin uyarı haritasında en riskli kent Muğla oldu. Kentin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği için turuncu kod devreye alındı. Ani sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı dere yataklarından, alt geçitlerden ve bodrum katlardan uzak durulması isteniyor.

Sarı kod verilen kentler

Sarı kodlu uyarı listesinde ise 18 il var: Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli. Bu kentlerde yağışa yıldırım, yerel dolu ve kısa süreli kuvvetli rüzgarın eşlik etmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde hortum oluşabileceği de uyarı metninde özellikle not edildi.

Antalya'da merkez ve batı kıyılar kuvvetli, kentin doğusu ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışın etkisinde kalacak. Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Burdur çevresinde de sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.