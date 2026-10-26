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Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Saat Vererek Açıkladı: O Saatler Arasında Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Saat Vererek Açıkladı: O Saatler Arasında Dışarı Çıkmayın

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 23:12 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 23:13
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarıları art arda gelirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu saat verdi: En yoğun yağışın 27 Ekim Salı sabahı, 03.00 ile 12.00 arasında düşmesi bekleniyor. Yani milyonlarca kişinin işe ve okula yola çıktığı saatlerde. Mikdat Kadıoğlu, okullar için henüz bir karar olmamasını da eleştirdi.

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Mikdat Kadıoğlu: 'Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir.'

Mikdat Kadıoğlu: 'Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir.'

Mikdat Kadıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda tanıdık bir senaryoya dikkat çekti: Sabah herkes yola çıkıyor, çocuklar servislerde saatlerce bekliyor, akşam da yağmurun dindiği ertesi gün için tatil ilan ediliyor. Ona göre bu durumda önlem, riskin yaşandığı saatlere yetişmiyor.

'Tek seçenek tam gün tatil değil.'

'Tek seçenek tam gün tatil değil.'

Mikdat Kadıoğlu, derslere geç başlama, çevrim içi eğitim, esnek mesai ve ilçe bazlı kararların da mümkün olduğunu hatırlattı. Amaç, özellikle sabah 06.00 ile 10.00 arasında yolda olmak zorunda kalan insan sayısını azaltmak.

Uzmanın özeti şu: Afet yönetimi, insanlar yolda mahsur kaldıktan sonra tatil ilan etmek değil, tehlike gelmeden maruziyeti azaltmak.

Valilik ve Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksama konusunda uyarıyor.

Valilik ve Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksama konusunda uyarıyor.

İstanbul Valiliği'nin Meteoroloji verilerine dayanan uyarısına göre yağışlar gece başlayıp Salı sabahından itibaren kuvvetlenecek ve akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Kent genelinde metrekareye 21-50 kilogram, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de ise 21-75 kilogram yağış bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.

26 Ekim akşamı itibarıyla okulların tatil edilmesine dair bir karar açıklanmadı. Mecbur değilseniz sabah saatlerinde dışarı çıkmayın, alt geçitlerden ve dere yataklarından uzak durun.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları dedi:

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları dedi:

'Yarın sabah İstanbul’da en yoğun yağışın 03.00 ile 12.00 arasında, yani milyonlarca insanın yola çıktığı saatlerde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ve Valilik uyarıyor, ancak okullar ve üniversiteler için henüz bir karar yok. Sanırım herkes önce valiliğin bir karar vermesini bekliyor…

Tanıdık senaryo şu: Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir, çocuklar servislerde saatlerce bekler. Akşam da yağmurun dindiği ertesi gün için tatil ilan edilir. Böylece önlem, riskin yaşandığı saatlere yetişmez.

‘Tatil edersek ve yağmur yağmazsa rezil oluruz’ korkusu, karar vermek için yanlış bir ölçüttür. Yağmur yağmazsa ertelenen dersler telafi edilir. Yağar ve önlem alınmamışsa kaybedilen zamanın, yaşanan kazaların, belki de yitirilen canların telafisi olmaz.

Bir kararın doğruluğu, yalnızca sonucuyla değil, karar anındaki bilgiler ve öngörülebilen riskler dikkate alınarak değerlendirilir. Önlem alındıktan sonra beklenen tehlikenin gerçekleşmemesi, alınan kararı kendiliğinden yanlış yapmaz.

Üstelik tek seçenek tam gün tatil değil: Derslere geç başlama, çevrim içi eğitim, esnek mesai ve ilçe bazında kararlar da mümkün. Amaç, özellikle sabah 06.00 ile 10.00 arasında yolda olmak zorunda kalan insan sayısını azaltmak.

Afet yönetimi, insanlar yolda mahsur kaldıktan sonra tatil ilan etmek değil; tehlike gelmeden maruziyeti azaltmaktır… Arz ederim 🙋‍♂️'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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