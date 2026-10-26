Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Saat Vererek Açıkladı: O Saatler Arasında Dışarı Çıkmayın
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarıları art arda gelirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu saat verdi: En yoğun yağışın 27 Ekim Salı sabahı, 03.00 ile 12.00 arasında düşmesi bekleniyor. Yani milyonlarca kişinin işe ve okula yola çıktığı saatlerde. Mikdat Kadıoğlu, okullar için henüz bir karar olmamasını da eleştirdi.
Mikdat Kadıoğlu: 'Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir.'
'Tek seçenek tam gün tatil değil.'
Valilik ve Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksama konusunda uyarıyor.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları dedi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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