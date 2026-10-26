Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Saat Vererek Açıkladı: O Saatler Arasında Dışarı Çıkmayın

'Yarın sabah İstanbul’da en yoğun yağışın 03.00 ile 12.00 arasında, yani milyonlarca insanın yola çıktığı saatlerde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ve Valilik uyarıyor, ancak okullar ve üniversiteler için henüz bir karar yok. Sanırım herkes önce valiliğin bir karar vermesini bekliyor…

Tanıdık senaryo şu: Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir, çocuklar servislerde saatlerce bekler. Akşam da yağmurun dindiği ertesi gün için tatil ilan edilir. Böylece önlem, riskin yaşandığı saatlere yetişmez.

‘Tatil edersek ve yağmur yağmazsa rezil oluruz’ korkusu, karar vermek için yanlış bir ölçüttür. Yağmur yağmazsa ertelenen dersler telafi edilir. Yağar ve önlem alınmamışsa kaybedilen zamanın, yaşanan kazaların, belki de yitirilen canların telafisi olmaz.

Bir kararın doğruluğu, yalnızca sonucuyla değil, karar anındaki bilgiler ve öngörülebilen riskler dikkate alınarak değerlendirilir. Önlem alındıktan sonra beklenen tehlikenin gerçekleşmemesi, alınan kararı kendiliğinden yanlış yapmaz.

Üstelik tek seçenek tam gün tatil değil: Derslere geç başlama, çevrim içi eğitim, esnek mesai ve ilçe bazında kararlar da mümkün. Amaç, özellikle sabah 06.00 ile 10.00 arasında yolda olmak zorunda kalan insan sayısını azaltmak.

Afet yönetimi, insanlar yolda mahsur kaldıktan sonra tatil ilan etmek değil; tehlike gelmeden maruziyeti azaltmaktır… Arz ederim 🙋‍♂️'