Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: "Tehlikeli Olabilir"

Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde ülkenin batı ve güney kıyıları şiddetli meteorolojik olayların etkisi altına giriyor. Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacak olan nemli ve yağışlı hava kütlesinin, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı geldi.

Orhan Şen, 'Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu biraz tehlikeli. Daha kuvvetli yağışlar olabilir. Ege ve Akdeniz bölgesine çok dikkat edeceğiz. Şiddetli yağışlar olabilir. Salı gününden itibaren bu bölgeye dikkat etmek gerek' dedi.