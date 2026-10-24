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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: "Tehlikeli Olabilir"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: "Tehlikeli Olabilir"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 15:14
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Türkiye genelinde sonbahar mevsimi tüm hızıyla sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerden peş peşe kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Akdeniz üzerinden yurdun batısına doğru hareket edecek olan yeni yağış sistemine dikkat çekerek net tarihler verdi.

Kaynak: CNN Türk

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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den 'şiddetli yağış' uyarısı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den 'şiddetli yağış' uyarısı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde ülkenin batı ve güney kıyıları şiddetli meteorolojik olayların etkisi altına giriyor. Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacak olan nemli ve yağışlı hava kütlesinin, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı geldi. 

Orhan Şen, 'Önümüzdeki hafta durum biraz kritik. Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Bu biraz tehlikeli. Daha kuvvetli yağışlar olabilir. Ege ve Akdeniz bölgesine çok dikkat edeceğiz. Şiddetli yağışlar olabilir. Salı gününden itibaren bu bölgeye dikkat etmek gerek' dedi.

İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat: Tarih verildi.

İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat: Tarih verildi.

Prof. Dr. Orhan Şen, 26 Ekim 2026 Pazartesi gecesine dikkat çekti. İstanbul'da kuvvetli yağışın başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Pazartesi gecesi başlayacak İstanbul’da kuvvetli yağışlar var. Marmara Bölgesi'nde sel yapabilecek durumda. İstanbul’da salı ve çarşamba günlerine dikkat edeceğiz. Tehlikeli yağışlar olabilir. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Ortalamanın 2-3 derece altında seyredecek. Akdeniz Bölgesi'nde deniz üzerinde hortum görülebilir. Antalya, Adana’nın Mersin civarları tehlikeli yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta sonu atmosfer sakinleşiyor. Sıcaklıklar düşüyor yağış olmayacak. 30 Ekim 2026 Cuma gününe kadar yağış etkisini gösterecek. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nde biraz tehlikeli olabilir. Uyarıları dikkate alalım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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