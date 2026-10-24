Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Tarih Verdi: "Tehlikeli Olabilir"
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Türkiye genelinde sonbahar mevsimi tüm hızıyla sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerden peş peşe kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Akdeniz üzerinden yurdun batısına doğru hareket edecek olan yeni yağış sistemine dikkat çekerek net tarihler verdi.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den 'şiddetli yağış' uyarısı.
İstanbul dahil o illerde yaşayanlar dikkat: Tarih verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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