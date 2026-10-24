Kombisini Böyle Çalıştıran Yüzde 30 Daha Az Ödeyecek: Fatura Şokuna Son Veren Kış Uyarısı

Sonbaharın son haftalarına girilirken evlerde ısınma mesaisi de başladı. Uzun yaz aylarının ardından ilk kez çalıştırılan kombiler, bakımı yapılmadan kullanıldığında hem arıza hem de yüksek fatura riskini beraberinde getiriyor.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kombi ve peteklerin bakımının her yıl düzenli olarak yaptırılması gerektiğini vurguladı. Ünlügül'ün aktardığına göre bakımı yapılan cihaz hem daha uzun ömürlü oluyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu sayede yüzde 30'a kadar tasarruf sağlamak mümkün hale geliyor.

Bakımı ihmal edilen kombilerde ise tablo tersine dönüyor. Cihazın içinde zamanla oluşan tortulaşma arıza riskini artırıyor, verimi düşen kombi de ay sonunda kabarık bir faturayla kendini hatırlatıyor.

Ünlügül'ün altını çizdiği bir diğer konu, bakımı kimin yaptığı oldu. İnternet üzerinden bulunan kayıtsız kişilere karşı vatandaşları uyaran Ünlügül, bu kişilerin hatalı müdahalelerinin arızaya, gaz kaçağına ve hayati tehlikeye yol açabileceğini hatırlattı. Eve çağrılan ustanın kimlik ve kayıt belgeleri kontrol edilmeli, yaka kartı istenmeli ve yetkinliği doğrulanmalı. Yapılan işlemler ile değiştirilen parçaların da faturada tek tek gösterilmesi gerekiyor.