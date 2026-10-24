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Kombisini Böyle Çalıştıran Yüzde 30 Daha Az Ödeyecek: Fatura Şokuna Son Veren Kış Uyarısı

Kombisini Böyle Çalıştıran Yüzde 30 Daha Az Ödeyecek: Fatura Şokuna Son Veren Kış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 13:31
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Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kış boyunca hem cihazı hem de bütçeyi koruyacak önemli uyarılarda bulundu. Ünlügül'e göre düzenli bakımla doğalgazda yüzde 30'a varan tasarruf mümkün.

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Kombisini böyle çalıştıran yüzde 30 daha az ödeyecek.

Kombisini böyle çalıştıran yüzde 30 daha az ödeyecek.

Sonbaharın son haftalarına girilirken evlerde ısınma mesaisi de başladı. Uzun yaz aylarının ardından ilk kez çalıştırılan kombiler, bakımı yapılmadan kullanıldığında hem arıza hem de yüksek fatura riskini beraberinde getiriyor.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kombi ve peteklerin bakımının her yıl düzenli olarak yaptırılması gerektiğini vurguladı. Ünlügül'ün aktardığına göre bakımı yapılan cihaz hem daha uzun ömürlü oluyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu sayede yüzde 30'a kadar tasarruf sağlamak mümkün hale geliyor.

Bakımı ihmal edilen kombilerde ise tablo tersine dönüyor. Cihazın içinde zamanla oluşan tortulaşma arıza riskini artırıyor, verimi düşen kombi de ay sonunda kabarık bir faturayla kendini hatırlatıyor.

Ünlügül'ün altını çizdiği bir diğer konu, bakımı kimin yaptığı oldu. İnternet üzerinden bulunan kayıtsız kişilere karşı vatandaşları uyaran Ünlügül, bu kişilerin hatalı müdahalelerinin arızaya, gaz kaçağına ve hayati tehlikeye yol açabileceğini hatırlattı. Eve çağrılan ustanın kimlik ve kayıt belgeleri kontrol edilmeli, yaka kartı istenmeli ve yetkinliği doğrulanmalı. Yapılan işlemler ile değiştirilen parçaların da faturada tek tek gösterilmesi gerekiyor.

Peteklerin üzerine mermer ve saksı koymayın, menfezleri kapatmayın.

Peteklerin üzerine mermer ve saksı koymayın, menfezleri kapatmayın.

Tasarrufun yolu yalnızca kombiden geçmiyor. Ünlügül, peteklerin doğru kullanılmasının da en az bakım kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Peteklerin üzerine mermer, saksı ve benzeri eşyalar konulmaması gerektiğini belirten Ünlügül, perdelerin de ısının odaya yayılmasını engellemeyecek şekilde kullanılmasını tavsiye etti.

Önü ya da üstü kapatılan petekler ürettiği ısıyı odaya aktaramıyor. Bu da ısı kaybına ve evin geç ısınmasına neden oluyor.

Doğalgaz kullanılan alanlardaki havalandırma menfezleri de kışın sıkça yapılan hatalar arasında. Soğuk girmesin diye kapatılan menfezler hava dolaşımını engelliyor. Ünlügül, bu açıklıkların kombinin güvenli çalışması ve sağlık açısından büyük önem taşıdığını, bu nedenle kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

Kış boyunca faturanın kabarmasını istemeyenler için reçete aslında basit: Kombinin yıllık bakımını yetkili bir ustaya yaptırmak, peteklerin önünü ve üstünü boş bırakmak, menfezleri açık tutmak. Ünlügül'ün sıraladığı bu önlemler, hem cebi hem de ev halkının güvenliğini korumanın en kısa yolu olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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