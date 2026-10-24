Kombisini Böyle Çalıştıran Yüzde 30 Daha Az Ödeyecek: Fatura Şokuna Son Veren Kış Uyarısı
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Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışmaya başladı. Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kış boyunca hem cihazı hem de bütçeyi koruyacak önemli uyarılarda bulundu. Ünlügül'e göre düzenli bakımla doğalgazda yüzde 30'a varan tasarruf mümkün.
Kombisini böyle çalıştıran yüzde 30 daha az ödeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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