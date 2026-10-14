Kombiyi Daha Fazla Açmadan Evi Isıtmanın Yolu: Uzmanlardan Öneri Geldi
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Kış daha gelmeden doğalgaz faturaları korkutmaya başladı. Fransa'da doğalgaz fiyatları son bir yılda yüzde 40 arttı, insanlar da masrafı azaltmak için pratik yollar arıyor. Bulunan çözümlerden biri ise çok basit bir yaşam tüyosu. Kalorifer peteğinin üzerine raf koyup ısıyı odanın ortasına yönlendirmek. Peki bu küçük raf nasıl fark yaratıyor? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Marie France
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Fransa'da doğalgaz faturaları kış gelmeden stresi artırmaya başladı.
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Çareyi petek üstüne konan raf koymakta buldular.
Rafı petekle aynı hizaya koyup arada 10-15 cm boşluk bırakmak gerekiyor.
Sıcaklığı bir derece düşürmek faturayı yüzde 3 azaltıyor.
Pencere ve kapı altındaki boşluklar ısıyı dışarı atıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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