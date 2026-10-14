Kombiyi Daha Fazla Açmadan Evi Isıtmanın Yolu: Uzmanlardan Öneri Geldi

Kış henüz gelmedi ama Fransa'da birçok kişi şimdiden doğalgaz faturasından endişe ediyor. Son bir yılda doğalgaz fiyatları yüzde 40 arttı. Akaryakıtla (fuel-oil) ısınanlarda artış yüzde 66'ya ulaştı. Elektrikte ise zam, diğer yakıtlara kıyasla daha sınırlı kaldı.

Bu yüzden insanlar tasarruf için küçük ama etkili yöntemlere yöneldi.