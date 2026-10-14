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Kombiyi Daha Fazla Açmadan Evi Isıtmanın Yolu: Uzmanlardan Öneri Geldi

Kombiyi Daha Fazla Açmadan Evi Isıtmanın Yolu: Uzmanlardan Öneri Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:17
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Kış daha gelmeden doğalgaz faturaları korkutmaya başladı. Fransa'da doğalgaz fiyatları son bir yılda yüzde 40 arttı, insanlar da masrafı azaltmak için pratik yollar arıyor. Bulunan çözümlerden biri ise çok basit bir yaşam tüyosu. Kalorifer peteğinin üzerine raf koyup ısıyı odanın ortasına yönlendirmek. Peki bu küçük raf nasıl fark yaratıyor? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Marie France

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Fransa'da doğalgaz faturaları kış gelmeden stresi artırmaya başladı.

Fransa'da doğalgaz faturaları kış gelmeden stresi artırmaya başladı.

Kış henüz gelmedi ama Fransa'da birçok kişi şimdiden doğalgaz faturasından endişe ediyor. Son bir yılda doğalgaz fiyatları yüzde 40 arttı. Akaryakıtla (fuel-oil) ısınanlarda artış yüzde 66'ya ulaştı. Elektrikte ise zam, diğer yakıtlara kıyasla daha sınırlı kaldı.

Bu yüzden insanlar tasarruf için küçük ama etkili yöntemlere yöneldi.

Çareyi petek üstüne konan raf koymakta buldular.

Çareyi petek üstüne konan raf koymakta buldular.

Stephen Hankinson, kalorifer peteğinin üzerine aynı hizada bir raf yerleştirmenin odadaki sıcak hava dolaşımını iyileştirdiğini söyledi. Sıcak hava hafif olduğu için yükselir. Önünde engel yoksa petekten çıkan ısı doğrudan tavana gider ve orada dağılır. Raf ise bu havayı öne, yani odanın ortasına yönlendiriyor.

Hankinson, bunun ısıtmanın verimini artırdığını, odayı daha hızlı ısıttığını ve böylece enerji faturasını düşürdüğünü belirtti.

Rafı petekle aynı hizaya koyup arada 10-15 cm boşluk bırakmak gerekiyor.

Rafı petekle aynı hizaya koyup arada 10-15 cm boşluk bırakmak gerekiyor.

Raf, kalorifer peteğinin hemen üzerine ve peteğle aynı hizaya yerleştiriliyor. Hankinson, rafın tasarımıyla ilgili belli bir kural olmadığını söyledi. Yine de raf ile petek arasında en az 10 ila 15 santimetre boşluk bırakılmasını öneriyor. Bu boşluk, sıcaklığın odanın her yerine yayılmasını sağlıyor.

Uzmanın hesabına göre bu yöntemle faturadan tasarruf edilebiliyor.

Sıcaklığı bir derece düşürmek faturayı yüzde 3 azaltıyor.

Sıcaklığı bir derece düşürmek faturayı yüzde 3 azaltıyor.

Isıtmada küçük alışkanlıklar bir araya gelince büyük tasarruf sağlıyor. En önemlilerinden biri her odada doğru sıcaklığı ayarlamak. İç mekân sıcaklığını bir derece düşürmek, ısınma faturasında yüzde 3 tasarruf demek. Bu yüzden evi gereğinden fazla ısıtmamak gerekiyor.

Pencere ve kapı altındaki boşluklar ısıyı dışarı atıyor.

Pencere ve kapı altındaki boşluklar ısıyı dışarı atıyor.

Pencerelerin ve kapıların yalıtımı da en az bunun kadar önemli. Bunun için sızdırmazlık fitilleri ve kapı altı bantları kullanılabiliyor. Bu ürünler pahalı değil, takması da herkesin yapabileceği kadar kolay. Sizler de kış gelmeden bu tüyolara şans verebilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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