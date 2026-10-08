Kalorifer Yetmeyince Bu Yönteme Başvuruyorlar: Odayı Sıcak Tutuyor

Her alev ışığın yanında ısı da üretiyor. Bu tek başına küçük bir miktar ama mumlar bir arada yandığında etkisi artıyor. Küçük ve iyi yalıtılmış bir odada beş altı mum, düşük güçte çalışan küçük bir elektrikli ısıtıcıya benzer bir etki yaratabiliyor.

Burada amaç bütün evi 22 dereceye çıkarmak değil. Salon ya da çalışma köşesi gibi belirli alanlarda sıcaklığı örneğin 16 dereceden 18 dereceye taşımak hedefleniyor.