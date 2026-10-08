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Kalorifer Yetmeyince Bu Yönteme Başvuruyorlar: Odayı Sıcak Tutuyor

Kalorifer Yetmeyince Bu Yönteme Başvuruyorlar: Odayı Sıcak Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:08
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Finlandiya'da uzun kış aylarında pek çok evde radyatörlerin yanında mumlar da yanıyor. Mumlar kaloriferin yerini tutmuyor ama belirli odalarda küçük bir ısı desteği sağlıyor.

İşte detaylar...

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Tek bir mumun yaydığı ısı 30 ile 80 watt arasında olabiliyor.

Tek bir mumun yaydığı ısı 30 ile 80 watt arasında olabiliyor.

Her alev ışığın yanında ısı da üretiyor. Bu tek başına küçük bir miktar ama mumlar bir arada yandığında etkisi artıyor. Küçük ve iyi yalıtılmış bir odada beş altı mum, düşük güçte çalışan küçük bir elektrikli ısıtıcıya benzer bir etki yaratabiliyor.

Burada amaç bütün evi 22 dereceye çıkarmak değil. Salon ya da çalışma köşesi gibi belirli alanlarda sıcaklığı örneğin 16 dereceden 18 dereceye taşımak hedefleniyor.

Mumların bir diğer görevi, Finlandiya'nın uzun ve karanlık kışında evlere ışık getirmek.

Mumların bir diğer görevi, Finlandiya'nın uzun ve karanlık kışında evlere ışık getirmek.

Finlandiya'da kış, güneybatıda yaklaşık 100 gün, Laponya'da ise 200 gün kadar sürüyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde güneşin hiç doğmadığı kutup gecesi yaşanıyor. Ülkenin en kuzey ucunda bu dönem 51 gün devam ediyor.

Aylarca süren ışık eksikliği ruh hâlini de etkiliyor. Mumun loş ışığı ve hareket eden alevi, termometre değişmeden önce bile odanın daha sıcak hissedilmesini sağlıyor. Helsinki gibi şehirlerde eve gelince mum yakmak, günün bittiğini gösteren bir alışkanlığa dönüşmüş durumda.

Mumlar dikkatsiz kullanıldığında yangına yol açabiliyor.

Mumlar dikkatsiz kullanıldığında yangına yol açabiliyor.

Finlandiya'da mumlar, enerji tasarrufu ve evde daha rahat bir kış için başvurulan yöntemlerden yalnızca biri olarak görülüyor. Ancak açık alevle kullanıldıkları için bazı kurallara uymak gerekiyor.

Finlandiya Güvenlik ve Kimyasallar Ajansı (Tukes) ile Finlandiya Kurtarma Sektörü Merkez Örgütü (SPEK), mumun hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmaması ve sonuna kadar yakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Mumları sabit bir zemine koymak ve perde gibi yanıcı eşyalardan uzak tutmak da gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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