Kalorifer Yetmeyince Bu Yönteme Başvuruyorlar: Odayı Sıcak Tutuyor
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Tek bir mumun yaydığı ısı 30 ile 80 watt arasında olabiliyor.
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Mumların bir diğer görevi, Finlandiya'nın uzun ve karanlık kışında evlere ışık getirmek.
Mumlar dikkatsiz kullanıldığında yangına yol açabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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