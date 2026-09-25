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Peteklerin Arkasına Koyduğunuz Anda Evi Hamam Gibi Yapıyor

Peteklerin Arkasına Koyduğunuz Anda Evi Hamam Gibi Yapıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:54
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Kış yaklaşırken doğalgaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerden biri de peteklerin arkasına ısı yansıtıcı panel yerleştirmek. Bu ince levhalar, peteğin arkasından duvara kaçan ısıyı yeniden odaya yansıtıyor. Ancak yöntemin ne kadar tasarruf sağladığı, evin duvarlarına ve yalıtımına göre büyük ölçüde değişiyor.

İşte detaylar...

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Yansıtıcı paneller en çok yalıtımsız dış duvarlardaki peteklerde işe yarıyor.

Yansıtıcı paneller en çok yalıtımsız dış duvarlardaki peteklerde işe yarıyor.

Petek arkası yansıtıcıları, folyo ya da başka yansıtıcı malzemeden yapılan ince levhalar. Bazılarında ince bir yalıtım katmanı da bulunuyor. Levhalar peteğin arkasından çıkan ısıyı odaya geri yansıtarak ısının dış duvardan kaçmasını engelliyor.

İç duvarlarda ise bu panellerin pek bir faydası olmuyor. İki odayı ayıran bir iç duvara ısı geçse bile bu ısı yine evin içinde kalıyor. Yalıtımı yapılmış duvarlarda da panellerin sağladığı fayda sınırlı kalıyor. Bu yüzden panellerin yalnızca yalıtımsız dış duvarlardaki peteklerin arkasına takılması öneriliyor.

Panellerin sağladığı tasarruf evin yalıtımına ve peteklerin sıcaklığına göre değişiyor.

Panellerin sağladığı tasarruf evin yalıtımına ve peteklerin sıcaklığına göre değişiyor.

Tasarrufun ne kadar olacağı evin büyüklüğüne, petek sayısına, duvarların kalınlığına ve yalıtımına göre farklılık gösteriyor. Isınmada kullanılan yakıtın türü ve tercih edilen panelin kalitesi de sonucu etkiliyor.

35 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji ve havalandırma sistemleri kuran David Hilton, yansıtıcıların ancak petekler çok sıcak, arkadaki duvar ise soğukken işe yaradığını söylüyor. Hilton, 'Evlerimiz daha iyi yalıtıldıkça ve kalorifer sistemleri daha düşük sıcaklıkta çalıştıkça bu yansıtıcılar daha az işe yarıyor. Parayı yalıtıma ve hava sızıntılarını önlemeye harcayın' dedi.

Mutfak folyosu yerine özel olarak üretilmiş yansıtıcı paneller kullanılması gerekiyor.

Mutfak folyosu yerine özel olarak üretilmiş yansıtıcı paneller kullanılması gerekiyor.

Mutfakta kullanılan alüminyum folyo yerinde durmakta zorlanıyor, kolayca buruşup yırtılabiliyor. Özel panellerdeki yalıtım katmanına ve tasarıma da sahip olmadığı için beklenen etkiyi göstermiyor.

Bu iş için üretilmiş ısı yansıtıcı paneller ve rulo halindeki yansıtıcı folyolar yapı marketlerde ve internette satılıyor. Rulo folyo alanlar, peteğin ölçüsüne göre istedikleri boyutta kesip kullanabiliyor. Bazı ürünlerin arkasında yapışkan, bazılarında ise peteğe takılan klipsler bulunuyor.

Panelleri takmak için şu adımlar izleniyor:

  • Hazırlık: Kalorifer kapatılıp peteklerin soğuması bekleniyor. Dış duvardaki peteklerin boyu ve eni ölçülüyor.
  • Kesim: Panel, peteğin arkasından görünmeyecek şekilde petekten biraz küçük kesiliyor.
  • Sabitleme: Panel peteğin arkasından aşağı kaydırılıp duvara bastırılıyor. Yapışkanı yoksa çift taraflı bant kullanılabiliyor.

Kirada oturanlar için klipsli paneller kolayca takılıp çıkarılabildiği için uygun bir seçenek. Yine de takmadan önce ev sahibinden izin almak öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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