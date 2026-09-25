Peteklerin Arkasına Koyduğunuz Anda Evi Hamam Gibi Yapıyor

Tasarrufun ne kadar olacağı evin büyüklüğüne, petek sayısına, duvarların kalınlığına ve yalıtımına göre farklılık gösteriyor. Isınmada kullanılan yakıtın türü ve tercih edilen panelin kalitesi de sonucu etkiliyor.

35 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji ve havalandırma sistemleri kuran David Hilton, yansıtıcıların ancak petekler çok sıcak, arkadaki duvar ise soğukken işe yaradığını söylüyor. Hilton, 'Evlerimiz daha iyi yalıtıldıkça ve kalorifer sistemleri daha düşük sıcaklıkta çalıştıkça bu yansıtıcılar daha az işe yarıyor. Parayı yalıtıma ve hava sızıntılarını önlemeye harcayın' dedi.