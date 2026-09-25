Peteklerin Arkasına Koyduğunuz Anda Evi Hamam Gibi Yapıyor
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Kış yaklaşırken doğalgaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerden biri de peteklerin arkasına ısı yansıtıcı panel yerleştirmek. Bu ince levhalar, peteğin arkasından duvara kaçan ısıyı yeniden odaya yansıtıyor. Ancak yöntemin ne kadar tasarruf sağladığı, evin duvarlarına ve yalıtımına göre büyük ölçüde değişiyor.
İşte detaylar...
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Yansıtıcı paneller en çok yalıtımsız dış duvarlardaki peteklerde işe yarıyor.
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Panellerin sağladığı tasarruf evin yalıtımına ve peteklerin sıcaklığına göre değişiyor.
Mutfak folyosu yerine özel olarak üretilmiş yansıtıcı paneller kullanılması gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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