Deniz Baysal'dan Boşanma Sürecinde Dikkat Çeken Hamle: Soyadını Tek Hamlede Kaldırdı
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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir haklarındaki iddialarla gündeme gelen çift, özel hayatlarına dair ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı. Baysal ise sosyal medya hesabında dikkat çeken değişikliklere gitti. Oyuncu, Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırırken profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi. Bu hamle, boşanma haberlerinin ardından yeniden konuşulmaya başladı.
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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun evliliği bir süredir magazin gündeminde.
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Boşanma sürecine ilişkin iddialara Yurtçu cephesinden açıklama geldi.
Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırıp profilinden eşinin soyadını sildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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