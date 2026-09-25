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Deniz Baysal'dan Boşanma Sürecinde Dikkat Çeken Hamle: Soyadını Tek Hamlede Kaldırdı

Deniz Baysal'dan Boşanma Sürecinde Dikkat Çeken Hamle: Soyadını Tek Hamlede Kaldırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 13:17
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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir haklarındaki iddialarla gündeme gelen çift, özel hayatlarına dair ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı. Baysal ise sosyal medya hesabında dikkat çeken değişikliklere gitti. Oyuncu, Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırırken profilinde kullandığı eşinin soyadını da sildi. Bu hamle, boşanma haberlerinin ardından yeniden konuşulmaya başladı.

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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun evliliği bir süredir magazin gündeminde.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun evliliği bir süredir magazin gündeminde.

Deniz Baysal'ı yıllardır televizyon ekranlarında izliyoruz. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile ilişkisi de oyuncunun hayranlarının yakından takip ettiği konulardan biriydi. Çift, 6 Eylül 2019'da evlendi. Baysal'ın evliliğin hemen ardından Instagram'daki adına “Yurtçu” soyadını eklemesi de o dönem haber olmuştu. 

Bu yaz ise çiftin ayrılacağına ilişkin haberler gelmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere dayanan haberlere göre Baysal boşanmak için dava açtı. İlk haberlerde oyuncunun süreci anlaşmalı olarak bitirmek istediği, ancak tarafların bu konuda uzlaşamadığı öne sürüldü. O günlerde ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi sürdürmesi ve birlikte fotoğraflarının profillerinde durması da ayrıca konuşulmuştu. 

Kısacası haber ilk çıktığında sosyal medya hesaplarından net bir ayrılık ilanı gelmedi. Boşanma sürecine dair gelişmeler basına yansırken çift, evlilikleri hakkında uzun açıklamalar yapmamayı tercih etti. Magazin gündeminin sonraki başlığı ise dava hakkında ortaya atılan iddialar oldu.

Boşanma sürecine ilişkin iddialara Yurtçu cephesinden açıklama geldi.

Boşanma sürecine ilişkin iddialara Yurtçu cephesinden açıklama geldi.

Ağustos ayında yayımlanan haberlerde Barış Yurtçu'nun anlaşmalı boşanmayı kabul etmediği, dava sürecinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürüldü. Aynı dönemde Yurtçu'nun eşine ihanet ettiği yönünde iddialar da ortaya atıldı. Ancak bunlar mahkemece doğrulanmış bilgiler olarak sunulamaz. 

Yurtçu, hakkında ortaya atılan ihanet iddiasını avukatı aracılığıyla reddetti. Deniz Baysal ise eylül ayında kameralar karşısına çıktığında dava dosyasına ilişkin ayrıntı vermedi; kendisini iyi hissettiğini, mutlu ve huzurlu olduğunu söylemekle yetindi. Bu açıklamadan kimin ne yaptığına ya da ayrılığın kesin nedenine dair bir sonuç çıkarmak mümkün değil. 

İki tarafın da özel hayatına ilişkin pek çok yorum yapıldı. Buna rağmen boşanmanın nedenini kesin bir cümleyle anlatmak yerine, ortaya atılan iddialarla doğrudan yapılan açıklamaları ayrı tutmak gerekiyor. Şimdi ise Baysal'ın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik, sürece dair yeni bir başlık açtı.

Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırıp profilinden eşinin soyadını sildi.

Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırıp profilinden eşinin soyadını sildi.

Deniz Baysal'ın Instagram hesabındaki son değişiklikler dikkat çekti. Oyuncu, Barış Yurtçu ile birlikte olduğu fotoğrafları profilinden kaldırdı. Evlendikten sonra adına eklediği “Yurtçu” soyadını da sildi. Nikahın ardından soyadını sosyal medya hesabına eklemiş olması düşünüldüğünde, bu değişiklik ayrıca konuşuldu. 

Boşanma haberlerinin ilk çıktığı dönemde ortak fotoğraflar hâlâ duruyordu. Baysal'ın şimdi hem fotoğrafları kaldırması hem de profil adını değiştirmesi, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Oyuncu bu hamlesinin nedenine dair ayrıca bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyadaki değişiklik, çiftin boşanma sürecinde yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak hesabından fotoğraf kaldırması ya da soyadını silmesi, davanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun evliliğine ilişkin hukuki durum, süreç tamamlandığında netleşecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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