Deniz Baysal'dan Boşanma Sürecinde Dikkat Çeken Hamle: Soyadını Tek Hamlede Kaldırdı

Deniz Baysal'ı yıllardır televizyon ekranlarında izliyoruz. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile ilişkisi de oyuncunun hayranlarının yakından takip ettiği konulardan biriydi. Çift, 6 Eylül 2019'da evlendi. Baysal'ın evliliğin hemen ardından Instagram'daki adına “Yurtçu” soyadını eklemesi de o dönem haber olmuştu.

Bu yaz ise çiftin ayrılacağına ilişkin haberler gelmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere dayanan haberlere göre Baysal boşanmak için dava açtı. İlk haberlerde oyuncunun süreci anlaşmalı olarak bitirmek istediği, ancak tarafların bu konuda uzlaşamadığı öne sürüldü. O günlerde ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi sürdürmesi ve birlikte fotoğraflarının profillerinde durması da ayrıca konuşulmuştu.

Kısacası haber ilk çıktığında sosyal medya hesaplarından net bir ayrılık ilanı gelmedi. Boşanma sürecine dair gelişmeler basına yansırken çift, evlilikleri hakkında uzun açıklamalar yapmamayı tercih etti. Magazin gündeminin sonraki başlığı ise dava hakkında ortaya atılan iddialar oldu.