Cenk Eren'den Vasiyet Açıklaması: Kendi Vasiyetini Ne Zaman Yazdığını Anlattı!
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Bir sanatçının mirasını kime bırakacağına karışmak kimin haddine? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken bu kez şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Eren, İnanır'ın kararının sorgulanmaması gerektiğini söylerken kendi vasiyetini ne zaman hazırladığını da anlattı.
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Kadir İnanır'ın vasiyeti günlerdir tartışılıyor.
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Cenk Eren, İnanır'ın kararını savundu.
Kendi vasiyetini de ne zaman hazırladığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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