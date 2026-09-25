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Cenk Eren'den Vasiyet Açıklaması: Kendi Vasiyetini Ne Zaman Yazdığını Anlattı!

Cenk Eren'den Vasiyet Açıklaması: Kendi Vasiyetini Ne Zaman Yazdığını Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 12:18
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Bir sanatçının mirasını kime bırakacağına karışmak kimin haddine? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken bu kez şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Eren, İnanır'ın kararının sorgulanmaması gerektiğini söylerken kendi vasiyetini ne zaman hazırladığını da anlattı.

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Kadir İnanır'ın vasiyeti günlerdir tartışılıyor.

Kadir İnanır'ın vasiyeti günlerdir tartışılıyor.

77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyet tartışmaları gündemden düşmüyor. İnanır'ın 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ederek 9 Mayıs 2022'de yeni bir vasiyetname düzenlediği, maddi ve manevi haklarıyla teliflerini 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın daha önce yaptığı 'Kadir dayımın irade sorunu vardı' açıklaması da büyük tepki çekmiş, Levent İnanır sonradan sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Cenk Eren, İnanır'ın kararını savundu.

Cenk Eren, İnanır'ın kararını savundu.

Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Eren, vasiyetle ilgili imza meselesinin akrabalar tarafından sorgulanabilecek bir konu olmadığını, İnanır'ın 25 yıl boyunca yanında olan birini bu şekilde ödüllendirmesinin gayet doğal olduğunu belirterek kararın arkasında durdu.

Kendi vasiyetini de ne zaman hazırladığını açıkladı.

Kendi vasiyetini de ne zaman hazırladığını açıkladı.

Eren, kendisinin de dayı olduğunu ve çocuğunun olmadığını hatırlatarak vasiyetini Türk pop müziğinin usta ismi Metin Arolat'ın vefatının ardından yazdığını söyledi. 2024 yılında sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Arolat, 1990'lardan itibaren Türk pop müziğine ve klip yönetmenliğine damga vurmuş bir isimdi.

Kısacası, Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafındaki tartışmalar sürerken Cenk Eren'in bu açıklaması da konuya farklı bir taraftan bakış getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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