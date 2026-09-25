Cenk Eren'den Vasiyet Açıklaması: Kendi Vasiyetini Ne Zaman Yazdığını Anlattı!

Eren, kendisinin de dayı olduğunu ve çocuğunun olmadığını hatırlatarak vasiyetini Türk pop müziğinin usta ismi Metin Arolat'ın vefatının ardından yazdığını söyledi. 2024 yılında sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Arolat, 1990'lardan itibaren Türk pop müziğine ve klip yönetmenliğine damga vurmuş bir isimdi.

Kısacası, Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafındaki tartışmalar sürerken Cenk Eren'in bu açıklaması da konuya farklı bir taraftan bakış getirdi.