55 Yaşında Hamile Kalmıştı: İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Çok Konuşulacak İtiraf!

Sayarı, eşi için 'Fakir adam gereksiz adam. Zengin, paralı pullu bir adam buldum ve evlendim' dedi. Eski evliliğinde 25 yıl boyunca hiç 'koca parası' almadığını söyleyen astrolog, şimdiki eşinin kendisine evler aldığını ve yatırımlarını üzerine yaptığını belirtti.

Kısacası, Nuray Sayarı hem büyük bir kaybı hem de evliliğine dair düşüncelerini bu kadar açık şekilde paylaşarak bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.