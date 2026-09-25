article/comments
article/share
Haberler
Magazin
55 Yaşında Hamile Kalmıştı: İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Çok Konuşulacak İtiraf!

55 Yaşında Hamile Kalmıştı: İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Çok Konuşulacak İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 12:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçtiğimiz sene evlenen astrolog Nuray Sayarı, 55 yaşında hamile kaldığı ikiz bebeklerini kaybetmişti. Sessizliğini bozan Sayarı, hem bu kaybı hem de evliliğini konu alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nuray Sayarı, geçen yıl iş insanı Ahmet Destan ile evlendi.

Nuray Sayarı, geçen yıl iş insanı Ahmet Destan ile evlendi.

Astrolog Sayarı, 15 Ağustos 2025'te hayatını Ahmet Destan ile birleştirdi. Kına gecesi ve düğün yapan Sayarı, gösterişli gelinliğiyle o dönem tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Evliliğinin ardından ikiz bebek müjdesini verdi.

Evliliğinin ardından ikiz bebek müjdesini verdi.

Mutlu evliliği süren Sayarı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından hamile olduğu müjdesini paylaştı. İkiz bebeklere hamile olduğunu duyuran astrolog, 'Allah'a sonsuz şükürler olsun' diyerek sevincini dile getirmişti.

Ünlü çift, ikiz bebeklerini kaybetti.

Ünlü çift, ikiz bebeklerini kaybetti.

Yıllar sonra ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sayarı ve Destan, aldıkları haberle yıkıldı. Sayarı, serum takılan kolunun fotoğrafını paylaşarak 'Rabbimin hikmetinden sual olunmaz' ifadelerini kullandı.

Sayarı, kaybı için üzülmediğini açıkladı.

Sayarı, kaybı için üzülmediğini açıkladı.

Sinem Yıldız'ın programına konuk olan Sayarı, 'Kaybettiğime hiç üzülmedim' dedi. Bu yaşta hamile kalmaya utandığını, durumu çocuklarına bile söyleyemediğini belirten Sayarı, eşinin hiç çocuğu olmamasının kendisini ilk zamanlar üzdüğünü ama 64 yaşına geldiğinde çocukların 10 yaşında olacağını, kime teslim edeceğini düşünerek kararının arkasındaki mantığı anlattı.

Eşi hakkında da çarpıcı sözler söyledi.

Eşi hakkında da çarpıcı sözler söyledi.

Sayarı, eşi için 'Fakir adam gereksiz adam. Zengin, paralı pullu bir adam buldum ve evlendim' dedi. Eski evliliğinde 25 yıl boyunca hiç 'koca parası' almadığını söyleyen astrolog, şimdiki eşinin kendisine evler aldığını ve yatırımlarını üzerine yaptığını belirtti.

Kısacası, Nuray Sayarı hem büyük bir kaybı hem de evliliğine dair düşüncelerini bu kadar açık şekilde paylaşarak bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın