55 Yaşında Hamile Kalmıştı: İkiz Bebeklerini Kaybeden Nuray Sayarı'dan Çok Konuşulacak İtiraf!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz sene evlenen astrolog Nuray Sayarı, 55 yaşında hamile kaldığı ikiz bebeklerini kaybetmişti. Sessizliğini bozan Sayarı, hem bu kaybı hem de evliliğini konu alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nuray Sayarı, geçen yıl iş insanı Ahmet Destan ile evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliğinin ardından ikiz bebek müjdesini verdi.
Ünlü çift, ikiz bebeklerini kaybetti.
Sayarı, kaybı için üzülmediğini açıkladı.
Eşi hakkında da çarpıcı sözler söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın