Farklı Ülkelerde İlk Maaşla Yapılması Gelenek Haline Gelen 7 İlginç Şey

Kültürümüzde ilk maaşla, küçük bile olsa, aileye bir hediye alınır. Eğitim ve yetiştirme sürecinde aileden alınan desteğe karşılık olarak görülür bu. Kimileri çiçek, kimileri saat, kimileri ise güzel bir yemek ısmarlar. Bu, maddi bir değerden çok güçlü bir teşekkür olarak görülür.