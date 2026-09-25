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Farklı Ülkelerde İlk Maaşla Yapılması Gelenek Haline Gelen 7 İlginç Şey

etiket Farklı Ülkelerde İlk Maaşla Yapılması Gelenek Haline Gelen 7 İlginç Şey

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 13:01
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Uzun zamandır beklenen o para hesaba yattığı zaman insanın içinde tatlı bir mutluluk olur! Bu mutluluk dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde kullanılır. 

Gelin, dünyanın farklı yerlerinde ilk maaşla yapılması gelenek hâline gelen şeylere bakalım!

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1. Türkiye'de ilk maaşla aileye hediye alınır.

Kültürümüzde ilk maaşla, küçük bile olsa, aileye bir hediye alınır. Eğitim ve yetiştirme sürecinde aileden alınan desteğe karşılık olarak görülür bu. Kimileri çiçek, kimileri saat, kimileri ise güzel bir yemek ısmarlar. Bu, maddi bir değerden çok güçlü bir teşekkür olarak görülür.

2. Hindistan'da da ilk maaşla aileye bir şey alınır.

Burada da aile bağları güçlüdür. Bu yüzden ilk maaşla aileye hediye alınır ya da onlara maddi destekte bulunulur. Genellikle doğrudan para verilse de bazen yemek ısmarlanır, bazen de hediye alınır.

3. ABD'de ilk maaşla insanlar kendilerini şımartır.

ABD biraz daha bireysel yaklaşır olaya. Kişi kendi emeğinin karşılığını aldığı için kendisine küçük bir hediye alır. Bunun yanında ilk maaştan itibaren para biriktirmeye ve belli bir bütçe oluşturmaya başlar.

4. İngiltere'de ilk maaşla arkadaşlarla kutlama yapılır.

4. İngiltere'de ilk maaşla arkadaşlarla kutlama yapılır.

İlk maaşla arkadaşlar bir araya gelir! İşe başlamanın tatlı heyecanı arkadaşlarla paylaşılır. Yemek yenir, bir şeyler içilir ve eğlenceli bir etkinlik ayarlanır. Burada maaşı harcamak değil, ilk kazancın gelişini eğlenceli bir anıya dönüştürmek hedeflenir!

5. Almanya'da ilk maaşla birikim yapılmaya başlanır.

Almanya'da planlı finans yönetimi çok önemsenir. Bu yüzden kişi eline gelen kazancın hepsini harcamaz ve bir kısmını geleceği için hemen ayırır. İlk maaşın bile böyle kullanılması finansal disiplinin oluşmasını sağlar.

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6. İtalya'da ilk maaşla ailece yemek yenir.

Burada aile ve yemek kültürünün önemli olduğunu biliyorsunuz. Hâliyle ilk maaş kutlamaları da sofraya taşınır! Maaşını alan kişi ailesiyle birlikte güzel bir yemeğe çıkar. Hatta uzun sofralar kurulabilir.

7. O hâlde farklı kültürlerin ortak bir noktası var.

Dünyanın farklı ülkelerine baktığımız zaman ilk maaşın kullanım şekillerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bazıları ailesine hediye alıyor, bazıları ise arkadaşlarıyla kutluyor... Fakat ortak noktaya baktığımız zaman gelen maaşın anlamlı bir anıya dönüştürülmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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