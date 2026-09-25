Farklı Ülkelerde İlk Maaşla Yapılması Gelenek Haline Gelen 7 İlginç Şey
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Uzun zamandır beklenen o para hesaba yattığı zaman insanın içinde tatlı bir mutluluk olur! Bu mutluluk dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde kullanılır.
Gelin, dünyanın farklı yerlerinde ilk maaşla yapılması gelenek hâline gelen şeylere bakalım!
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1. Türkiye'de ilk maaşla aileye hediye alınır.
2. Hindistan'da da ilk maaşla aileye bir şey alınır.
3. ABD'de ilk maaşla insanlar kendilerini şımartır.
4. İngiltere'de ilk maaşla arkadaşlarla kutlama yapılır.
5. Almanya'da ilk maaşla birikim yapılmaya başlanır.
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6. İtalya'da ilk maaşla ailece yemek yenir.
7. O hâlde farklı kültürlerin ortak bir noktası var.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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