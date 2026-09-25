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Düğünde Gömleği Cekete Dönüşen Adam Videosu Yapay Zekayla Yeniden Yorumlandı

Düğünde Gömleği Cekete Dönüşen Adam Videosu Yapay Zekayla Yeniden Yorumlandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:37
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Sosyal medyada birkaç yıldır dolaşan bir düğün videosu var: Gece vakti bir apartmanın önünde davul zurna eşliğinde oynayan, kareli gömlekli bir adam. Videoyu meşhur eden şey dansı değil, kıyafeti. Kamera açısının ve ışığın yarattığı göz yanılsaması yüzünden adamın gömleği birkaç saniye içinde cekete dönüşmüş gibi görünüyor. Kimi izleyici o anı yakalamak için videoyu defalarca başa sarıyor, kimi hâlâ ne olduğunu çözemiyor. Eylül ortasında video X'te yeniden gündeme geldi, üstelik bu kez işin içine yapay zekâ girdi. Kullanıcılar aynı sahneyi futbol dünyasının tanıdık yüzlerine, siyasetçilere, Yeşilçam karakterlerine, hatta dev bir hamamböceğine uyarladı. Hangi versiyon olursa olsun, gömlek her seferinde yine cekete dönüşüyor.

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Önce orijinaline bakalım: Gömleğin ne zaman ceket olduğunu yakalayan beri gelsin

Kareli gömlekle oyuna kalkan adam videonun başında gayet sıradan görünüyor. Birkaç saniye sonra ise omuzlar, yaka ve cepler bambaşka bir kıyafete aitmiş gibi duruyor. Videoyu ilk kez izleyenlerin büyük kısmı ne olduğunu anlamak için tekrar tekrar oynatıyor.

Çizgili gömlekle piste çıkan Ali Koç versiyonu en çok paylaşılanlardan oldu

Bir kullanıcının paylaştığı versiyonda Ali Koç çizgili gömleğiyle halkaya katılıyor. Hemen yanında sarı kırmızı formalı birinin durması sahneyi iyice karıştırıyor.

Okan Buruk da siyah gömleğiyle aynı düğünde

Okan Buruk'un versiyonunda gömlek siyah ama sonuç değişmiyor. Kenardaki sarı kırmızı atkı da cabası. Ali Koç'un hemen ardından gelince düğün bir anda derbi havasına bürünüyor.

Bir kullanıcı beyaz gömlekli versiyonu izlerken yerlere yattığını yazdı

Bu kez beyaz bir gömlek var, arkada da sarı lacivert formalı bir seyirci. Videonun üzerindeki 'Rüyalarımın saçmalık seviyesi' yazısı durumu gayet iyi özetliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da takım elbisesiyle aynı sahnede

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarlandığı versiyonu paylaşan kullanıcı da videoyu rüyalarının saçmalık seviyesine benzetti. Zaten ceketle gelen birinin gömleğinin cekete dönüşmesi ayrı bir soru işareti bırakıyor tabii.

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Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı da kasketiyle halkaya katıldı

Yapay zekâ içerikleri üreten bir hesap, akıma Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filminde Macit Flordun'un canlandırdığı Marmara Kazım ile son noktayı koyduğunu yazdı. Kahverengi ceket ve kasketle Yeşilçam'dan çıkıp düğüne gelmiş gibi.

Ve bir kullanıcı akımın en tuhaf hâlini paylaştı: Kareli gömlekli dev bir hamamböceği

Bu versiyonda oynayan bir insan bile yok, yerini dev bir hamamböceği almış. Paylaşan kullanıcının dediği gibi gömlek burada da ceket oluyor, yani illüzyon türler arasında da çalışıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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