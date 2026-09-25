Düğünde Gömleği Cekete Dönüşen Adam Videosu Yapay Zekayla Yeniden Yorumlandı

Sosyal medyada birkaç yıldır dolaşan bir düğün videosu var: Gece vakti bir apartmanın önünde davul zurna eşliğinde oynayan, kareli gömlekli bir adam. Videoyu meşhur eden şey dansı değil, kıyafeti. Kamera açısının ve ışığın yarattığı göz yanılsaması yüzünden adamın gömleği birkaç saniye içinde cekete dönüşmüş gibi görünüyor. Kimi izleyici o anı yakalamak için videoyu defalarca başa sarıyor, kimi hâlâ ne olduğunu çözemiyor. Eylül ortasında video X'te yeniden gündeme geldi, üstelik bu kez işin içine yapay zekâ girdi. Kullanıcılar aynı sahneyi futbol dünyasının tanıdık yüzlerine, siyasetçilere, Yeşilçam karakterlerine, hatta dev bir hamamböceğine uyarladı. Hangi versiyon olursa olsun, gömlek her seferinde yine cekete dönüşüyor.