Barış Manço'nun Jöleli Saçlı Minik Uğur'u 80'ler Akımına Noktayı Koydu!

Programa katılan her bir çocuk birbirinden renkli ve eğlenceliydi elbette ama minik Uğur'un, programı o dönemde izlemeyenlerin bile önüne en az bir kere düşmüştür. Kendisini aradan geçen yıllar sonra görmek elbette izleyen herkesi geçmişe bir yolculuğa çıkardı. 'Adam Olacak Çocuk' programı, yayınlandığı dönemden bugüne nesilleri bir araya getiren en özel yapımlardan biri. Çocukların filtrelenmemiş ve doğal dünyalarını ekrana taşıyan program, yıllar geçse de unutulmayan spontane sahneleriyle hafızalarda yerini koruyor. Küçük Uğur'un öz güvenli duruşu, jöleli saçları ve stüdyodaki diyalogları, Barış Manço'nun çocuklarla kurduğu empati dolu, sabırlı ve mizahi iletişim tarzı bugün bile izleyenlerin içini ısıtıyor.