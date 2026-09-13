Barış Manço'nun Jöleli Saçlı Minik Uğur'u 80'ler Akımına Noktayı Koydu!

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdJFnl...
Barış Manço'nun unutulmaz programı 'Adam Olacak Çocuk' bir dönemin efsanesiydi. Manço'nun çocuklarla diyalogları, çocukların programda kırdığı potlar izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Elbette herkesin aklından 'Şimdi o çocuklar ne yapıyor?' sorusu geçmiştir.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 80'ler akımı vardı bildiğiniz üzere. Herkes fotoğraflarını yapay zeka ile düzenlemiş, 80'lerde yaşasaydı nasıl görüneceğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programına jöleli saçları ve beğendiği kızın kaçmasıyla damga vuran Uğur, 80'ler akımına yaptığı paylaşımla noktayı koydu.
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Hepimizi geçmişe götürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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