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Barış Manço'nun Jöleli Saçlı Minik Uğur'u 80'ler Akımına Noktayı Koydu!

Barış Manço'nun Jöleli Saçlı Minik Uğur'u 80'ler Akımına Noktayı Koydu!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 13.09.2026 - 10:11

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Barış Manço'nun unutulmaz programı 'Adam Olacak Çocuk' bir dönemin efsanesiydi. Manço'nun çocuklarla diyalogları, çocukların programda kırdığı potlar izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Elbette herkesin aklından 'Şimdi o çocuklar ne yapıyor?' sorusu geçmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 80'ler akımı vardı bildiğiniz üzere. Herkes fotoğraflarını yapay zeka ile düzenlemiş, 80'lerde yaşasaydı nasıl görüneceğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programına jöleli saçları ve beğendiği kızın kaçmasıyla damga vuran Uğur, 80'ler akımına yaptığı paylaşımla noktayı koydu. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdJFnl...
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Hepimizi geçmişe götürdü.

Hepimizi geçmişe götürdü.

Programa katılan her bir çocuk birbirinden renkli ve eğlenceliydi elbette ama minik Uğur'un, programı o dönemde izlemeyenlerin bile önüne en az bir kere düşmüştür. Kendisini aradan geçen yıllar sonra görmek elbette izleyen herkesi geçmişe bir yolculuğa çıkardı. 'Adam Olacak Çocuk' programı, yayınlandığı dönemden bugüne nesilleri bir araya getiren en özel yapımlardan biri. Çocukların filtrelenmemiş ve doğal dünyalarını ekrana taşıyan program, yıllar geçse de unutulmayan spontane sahneleriyle hafızalarda yerini koruyor. Küçük Uğur'un öz güvenli duruşu, jöleli saçları ve stüdyodaki diyalogları, Barış Manço'nun çocuklarla kurduğu empati dolu, sabırlı ve mizahi iletişim tarzı bugün bile izleyenlerin içini ısıtıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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