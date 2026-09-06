Serhat Kılıç'ın Heberler Programında Yaptığı Unutulmaz Cem Yılmaz Taklidi Yeniden Hatırlandı

Başarılı oyuncu Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşının durumu fark etmesi üzerine Kılıç, evinde hareketsiz halde bulundu. Bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ani kaybı sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarkeni kariyeri boyunca yer aldığı sayısız unutulmaz proje ve performansları yeniden hatırlandı.

Serhat Kılıç'ın Heberler programında yaptığı Cem Yılmaz taklidi de dönemin en unutulmaz işlerinden biriydi. Yayınlandığı dönemde çok konuşulan ve beğeni toplayan o taklit, başarılı oyuncunun vefatının ardından yeniden paylaşıldı.