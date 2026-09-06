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Serhat Kılıç'ın Heberler Programında Yaptığı Unutulmaz Cem Yılmaz Taklidi Yeniden Hatırlandı

Serhat Kılıç'ın Heberler Programında Yaptığı Unutulmaz Cem Yılmaz Taklidi Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 09:46

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Başarılı oyuncu Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşının durumu fark etmesi üzerine Kılıç, evinde hareketsiz halde bulundu. Bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ani kaybı sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarkeni kariyeri boyunca yer aldığı sayısız unutulmaz proje ve performansları yeniden hatırlandı. 

Serhat Kılıç'ın Heberler programında yaptığı Cem Yılmaz taklidi de dönemin en unutulmaz işlerinden biriydi. Yayınlandığı dönemde çok konuşulan ve beğeni toplayan o taklit, başarılı oyuncunun vefatının ardından yeniden paylaşıldı.

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Pek çok kişi onu Heberler'le tanıdı.

Pek çok kişi onu Heberler'le tanıdı.

Tiyatro kökenli olan yetenekli oyuncu Serhat Kılıç, kariyeri boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan pek çok dizi ve sinema projesinde rol aldı. En ikonik rollerinden biri Seksenler dizisindeki 'Ergun Plak' karakteriydi. Bunun yanı sıra Hatırla Sevgili, Ezel, Söz, Maraşlı, Kuruluş: Osman ve Kirli Sepeti gibi öne çıkan televizyon dizilerinde ve Cannes ödüllü Kış Uykusu başta olmak üzere Veda, Mavzer ile Cenazemize Hoş Geldiniz gibi iddialı sinema filmlerinde performans sergilemişti.

Kılıç'ın yer aldığı 'Heberler' ise döneminin en beğenilen işlerinden biriydi. Gündemdeki olayları kendine has mizahi bir dille ele alan hiciv ve mizah odaklı bir haber parodisi programıydı. Memet Ali Alabora, Mahir İpek, Levent Kazak ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin yer aldığı kadroda Serhat Kılıç, hem kurgusal haber bültenini sunan 'heberci' karakterleriyle ekrana gelmiş hem de hazırlanan haber videolarının seslendirmelerini üstlenerek programın özgün tonuna önemli katkı sağlamıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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