Komplo Teorilerine İnanmayanlar Bile Mantıklı Geldi: Sosyal Medya Akımları Yapay Zekayı Eğitmek İçin Mi Var?

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün hızla gelişmeye devam ederken, bu sistemlerin nasıl çalıştığının detayları da büyük bir merak konusu haline geliyor. Her geçen gün daha da gelişen bu sistemler, hayatımızın her alanına da entegre olmuş durumda. Kimileri artık tüm işlerini yapay zeka ile hallederken kimileri ise günlük yaşamını kolaylaştırmak için kullanıyor. Elbette yapay zeka ile ilgili pek çok komplo teorisi de ortaya atılıyor.

'cemyarmus' yapay zeka ile ilgili, hiçbir komplo teorisine inanmayanlara bile mantıklı gelecek bir teori paylaştı. Pek çok kişi bu teoriden sonra, yaptığı paylaşımları sorguladı ve hatta bu teoriyi destekleyecek farklı fikirler de ortaya attı.