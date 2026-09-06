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Komplo Teorilerine İnanmayanlar Bile Mantıklı Geldi: Sosyal Medya Akımları Yapay Zekayı Eğitmek İçin Mi Var?

Komplo Teorilerine İnanmayanlar Bile Mantıklı Geldi: Sosyal Medya Akımları Yapay Zekayı Eğitmek İçin Mi Var?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 11:27

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Yapay zeka teknolojisi her geçen gün hızla gelişmeye devam ederken, bu sistemlerin nasıl çalıştığının detayları da büyük bir merak konusu haline geliyor. Her geçen gün daha da gelişen bu sistemler, hayatımızın her alanına da entegre olmuş durumda. Kimileri artık tüm işlerini yapay zeka ile hallederken kimileri ise günlük yaşamını kolaylaştırmak için kullanıyor. Elbette yapay zeka ile ilgili pek çok komplo teorisi de ortaya atılıyor. 

'cemyarmus' yapay zeka ile ilgili, hiçbir komplo teorisine inanmayanlara bile mantıklı gelecek bir teori paylaştı. Pek çok kişi bu teoriden sonra, yaptığı paylaşımları sorguladı ve hatta bu teoriyi destekleyecek farklı fikirler de ortaya attı.

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Akımlar yapay zekayı eğitmek için mi çıkıyor?

Akımlar yapay zekayı eğitmek için mi çıkıyor?

Sosyal medya dünyasında zaman zaman anlamsız görünen ama milyonlarca insanın katıldığı viral akımlar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de aynı cümleyi neşeli, kızgın, üzüntülü veya farklı ruh halleriyle tekrar tekrar söyleyerek video çekme akımıydı. İlk bakışta sadece eğlence amaçlı gibi duran bu trendin arkasında aslında çok daha stratejik bir amaç olabileceği fikri taşları yerine oturtuyor. Yapay zeka ses ve duygu tanıma modellerinin en çok zorlandığı konulardan biri, aynı cümlenin farklı duygusal tonlamalarla nasıl telaffuz edildiğini doğru analiz edebilmek. Normal şartlarda böyle devasa ve çeşitli bir ses verisini toplamak şirketler için milyarlarca dolarlık maliyet ve yıllar süren çalışma gerektirir. Ancak sosyal medya kullanıcılarına bu durumu bir 'akım' veya 'meydan okuma' olarak sunduğunuzda, dünyanın dört bir yanından farklı yaş, cinsiyet ve aksanlara sahip milyonlarca insan kendi rızasıyla ve ücretsiz olarak ses verilerini sisteme yüklemiş oluyor. Bizzat yapay zeka şirketleri tarafından gizlice veya dolaylı yoldan başlatıldığı iddia edilen bu akım sayesinde, yapay zeka algoritmaları insan tonlamalarını ve duygu geçişlerini en ince detayına kadar öğrenme imkanı buluyor. Bu mantık çerçevesinden bakıldığında, daha önce hiçbir anlam verilemeyen saçma akımları da bir mantığa oturmuş oluyor. Hatta bu teoriden sonra insanlar pek çok sosyal medya akımını yeniden gözden geçirmeye başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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