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Yapay Zeka Kedi Videosu İzlerken Ağlamaktan Perişan Olan Çocuğun Saf Merhameti Duygulandırdı

Yapay Zeka Kedi Videosu İzlerken Ağlamaktan Perişan Olan Çocuğun Saf Merhameti Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 09:51

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Çocuklar ve hayvanlar arasındaki bağ, yetişkinlerin dünyasından çok farklı. Küçük yaşta hayvan sevgisi ile büyüyen çocukların ilerleyen yaşlarda da empati duygusu oldukça yüksek oluyor. Çocukların dünyasında hayvanlar sadece birer canlı değil, koşulsuz sevgiyi, sözsüz iletişimi ve saf dostluğu öğrendikleri ilk öğretmenlerdir. Bu bağ, çocuğun içindeki merhamet duygusunu besleyerek onu büyüdüğünde adaleti savunan, kırılgan olana el uzatan ve insan ilişkilerinde derin bir empati kurabilen duyarlı bir bireye dönüştürür. 

Minik bir çocuk tabletinde, yapay zeka ile oluşturulmuş bir kedi videosuna denk geldi. Videoda kedi figürünün şiddet gördüğü anları izleyen minik, durumun gerçekliğine inanarak bir anda gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun yaşadığı yoğun üzüntü ve gösterdiği içten merhamet izleyenleri de duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcFUPy...
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Ebeveyn kontrolü önemli!

Ebeveyn kontrolü önemli!

Dijital dünyanın hızla hayatımıza girmesiyle birlikte çocuklarımız da ekran önünde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler, yetişkinlerin algıladığından çok daha derin etkiler bırakabiliyor. Özellikle yapay zeka teknolojisiyle üretilen ve gerçeklik algısını zorlayan görseller, küçük yaştaki bireylerin duygusal dünyasında büyük dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum, dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki psikolojik ve duygusal etkilerini yeniden tartışmaya açıyor. Küçük yaştaki çocukların henüz kurgu ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi ayırt edebilme yetileri tam olarak gelişmemiştir.

Bu çocuk videodaki hüzünlü görsellerden ve dramatik seslerden doğrudan etkilenip ağlasa da, bu durum her çocukta aynı tepkiyi doğurmaz. Albert Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı'na göre bazı çocuklar, medyada gördükleri eylemleri doğrudan 'model' alarak zihinlerine kaydeder ve aynısını uygulama eğiliminde olurlar. Özellikle şiddet veya agresif içeriklere maruz kalan çocuklarda ayırt etme yetisi, dürtü kontrolü veya empati gelişimi tam oturmamışsa, çocuk bu eylemleri normalleştirir, bir güç gösterisi veya çözüm yolu olarak görüp tıpkı videodaki gibi taklit etmeye başlar. Buna karşın, ebeveyn rehberliğiyle yetişmiş, kurgu ile gerçeği ayırt edebilen ve öz düzenleme becerileri gelişmiş çocuklar ise izledikleri şiddet eylemlerini taklit etmez. Bunları zararlı veya uygunsuz bulup davranışa dönüştürmeden filtrelerler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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