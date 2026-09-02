Yapay Zeka Kedi Videosu İzlerken Ağlamaktan Perişan Olan Çocuğun Saf Merhameti Duygulandırdı

Çocuklar ve hayvanlar arasındaki bağ, yetişkinlerin dünyasından çok farklı. Küçük yaşta hayvan sevgisi ile büyüyen çocukların ilerleyen yaşlarda da empati duygusu oldukça yüksek oluyor. Çocukların dünyasında hayvanlar sadece birer canlı değil, koşulsuz sevgiyi, sözsüz iletişimi ve saf dostluğu öğrendikleri ilk öğretmenlerdir. Bu bağ, çocuğun içindeki merhamet duygusunu besleyerek onu büyüdüğünde adaleti savunan, kırılgan olana el uzatan ve insan ilişkilerinde derin bir empati kurabilen duyarlı bir bireye dönüştürür.

Minik bir çocuk tabletinde, yapay zeka ile oluşturulmuş bir kedi videosuna denk geldi. Videoda kedi figürünün şiddet gördüğü anları izleyen minik, durumun gerçekliğine inanarak bir anda gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun yaşadığı yoğun üzüntü ve gösterdiği içten merhamet izleyenleri de duygulandırdı.